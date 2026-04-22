Beşiktaş şort ön sponsorluğu için anlaşma imzaladı!

Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Kulübü, Cola Turka ile 2027 sezon sonuna kadar şort ön sponsorluğu anlaşması imzaladı. Tüpraş Stadı'nda gerçekleşen törende Başkan Serdal Adalı, geçmişte şampiyonlukla noktalanan işbirliğinin yeniden başarı getireceğini vurguladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 14:54 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 15:01
Beşiktaş Kulübü, Cola Turka ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Dydo Drinco Türkiye Üst Yöneticisi Wataru Fuji ile Dydo Drinco Satış ve Pazarlama Yöneticisi Hakan Kanber katıldı.

Cola Turka ile daha önce de sponsorluk çalışmaları olduğunu hatırlatan Adalı, "Daha önce 5 yıl boyunca futbol takımımıza forma sponsoru, erkek basketbol takımımıza da isim ve forma sponsoru olan Cola Turka önümüzdeki sezonun sonuna kadar futbol takımımızın şort ön sponsoru olarak Beşiktaş'ımıza destek verecek. Cola Turka ile önceki dönemimizi şampiyonlukla noktalamıştık. Şimdi yaptığımız bu anlaşmanın da Beşiktaş'ımıza başarılar, şampiyonluklar getireceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş'ın Asya pazarına açılmasıyla ilgili bir soruya Adalı, "Beşiktaş markasını en uzak noktalara varana kadar tanıtmaya çalışacağız. Bu sene de Koreli bir futbolcumuz aramıza katıldı. Kore ile ilgili arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. Bu şekilde Beşiktaş markasını dünyanın en uç noktasına tanıtmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

FUJİ: "YENİDEN BİR ARAYA GELMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Dydo Drinco Türkiye Üst Yöneticisi Wataru Fuji ise şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en köklü kulübü Beşiktaş'la yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sporun farklı alanlarına desteklerimizi sunuyoruz. Cola Turka ile Beşiktaş arasındaki geçmişe dayanan samimi bir bağ bulunuyor. Geçmişten gelen bağımızı yeniden sahaya taşıyoruz. Anlaşma kapsamında 2027 sezonu sonuna kadar şort ön sponsoru olacak. Bu anlamlı işbirliğinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum."

Kanber ise iki marka arasında duygusal bir bağ olduğunu ve anlaşmayla bu bağı yeniden canlandırdıklarını söyledi.

