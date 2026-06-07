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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Jose Mourinho'dan Okan Buruk'un gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

Jose Mourinho'dan Okan Buruk'un gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Florentino Perez'in seçimi kazanması halinde Real Madrid'in başına geçecek olan teknik direktör Jose Mourinho'dan flaş bir hamle geldi. Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray'ın da listesine yer alan yıldız futbolcunun transfer edilmesini istedi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 15:07
Jose Mourinho'dan Okan Buruk'un gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

Sezonu zirvede noktalayarak üst üste 4, toplamdaysa 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Jose Mourinho'dan Okan Buruk'un gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

Sarı-kırmızılılar, gelecek sezona daha güçlü bir kadroyla girmek için kolları sıvadı.

Jose Mourinho'dan Okan Buruk'un gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

Gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Cimbom, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kupasında şansını sonuna kadar sürdürmek istiyor.

Jose Mourinho'dan Okan Buruk'un gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

Bu doğrultuda birçok yıldız isimle temas halinde olan Aslan'ın gündemindeki isimlerden birisi de Bernardo Silva olmuştu.

Jose Mourinho'dan Okan Buruk'un gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

Sarı-kırmızılı kurmayların Manchester City'den ayrılan Portekizli yıldızla temasa geçtiği ve tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı iddia edilmişti.

Jose Mourinho'dan Okan Buruk'un gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

Deneyimli oyuncuyla ilgili son iddia İspanya'dan geldi.

Jose Mourinho'dan Okan Buruk'un gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

MOURINHO, BERNARDO SILVA'YI İSTİYOR

AS'ta yer alan habere göre; Florentino Perez'in başkanlık seçimini kazanması halinde takımın başına getireceği Jose Mourinho, Bernardo Silva'nın transferini istedi.

Jose Mourinho'dan Okan Buruk'un gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

Haberde 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Barcelona ve Atletico Madrid'in de ilgilendiği belirtildi.

Jose Mourinho'dan Okan Buruk'un gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

Silva'nın henüz kararını vermediği ve gelen teklifleri değerlendirdiği aktarıldı.

Jose Mourinho'dan Okan Buruk'un gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

Bernardo Silva, geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla çıktığı 53 maçta 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Jose Mourinho'dan Okan Buruk'un gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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