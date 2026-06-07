Jose Mourinho'dan Okan Buruk'un gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Florentino Perez'in seçimi kazanması halinde Real Madrid'in başına geçecek olan teknik direktör Jose Mourinho'dan flaş bir hamle geldi. Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray'ın da listesine yer alan yıldız futbolcunun transfer edilmesini istedi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 15:07
Bu doğrultuda birçok yıldız isimle temas halinde olan Aslan'ın gündemindeki isimlerden birisi de Bernardo Silva olmuştu.
Sarı-kırmızılı kurmayların Manchester City'den ayrılan Portekizli yıldızla temasa geçtiği ve tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı iddia edilmişti.
Deneyimli oyuncuyla ilgili son iddia İspanya'dan geldi.
MOURINHO, BERNARDO SILVA'YI İSTİYOR
AS'ta yer alan habere göre; Florentino Perez'in başkanlık seçimini kazanması halinde takımın başına getireceği Jose Mourinho, Bernardo Silva'nın transferini istedi.
Haberde 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Barcelona ve Atletico Madrid'in de ilgilendiği belirtildi.
Silva'nın henüz kararını vermediği ve gelen teklifleri değerlendirdiği aktarıldı.
Bernardo Silva, geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla çıktığı 53 maçta 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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