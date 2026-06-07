Jose Mourinho'dan Okan Buruk'un gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

Sarı-kırmızılılar, gelecek sezona daha güçlü bir kadroyla girmek için kolları sıvadı.

Gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Cimbom, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kupasında şansını sonuna kadar sürdürmek istiyor.