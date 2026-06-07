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Kadın A Milli Futbol Takımımız Malta yolculuğu öncesi taktik çalıştı

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı, Malta ile karşılaşacağı son grup maçının hazırlıklarını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 17:40
Kadın A Milli Futbol Takımımız Malta yolculuğu öncesi taktik çalıştı

Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde ısınma bölümüyle başlayan antrenman, gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. Ardından taktik varyasyonlar üzerinde duran Ay-Yıldızlılar, antrenmanı duran top organizasyonlarıyla noktaladı.

Riva kampını tamamlayan Ay-Yıldızlılar, bugün İstanbul'dan Malta'ya hareket edecek. Milliler, maç öncesindeki son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı MFA Centenary Stadium'da gerçekleştirecek.

Kadın A Milli Takımı'nın Malta ile karşılaşacağı maç, 9 Haziran Salı günü saat 20.00'de MFA Centenary Stadium'da oynanacak.

Ay-Yıldızlı kafile, karşılaşmanın ardından 10 Haziran Çarşamba günü yurda dönecek.

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