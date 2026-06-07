Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oluyor
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Alexander Sörloth ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tecrübeli golcünün yeni takımını İtalyan gazeteci açıkladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 15:14 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 15:30
Seçilen başkanın kadroya katacağı yıldız isimler merak konusuyken Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Alexander Sörloth ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Matteo Moretto'nun haberine göre Sörloth, Juventus'a "evet" dedi.
Taraflar arasında sözleşme şartları konusunda anlaşma sağlandı.
Serie A ekibinin yeni sezonda hücum kurgusunun merkezine Sörloth'u yerleştireceği aktarıldı.
Juventus ile Atletico Madrid arasında ise henüz bir anlaşma sağlanmadığı ve görüşmelerin yoğunlaşarak devam edeceği belirtildi.
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