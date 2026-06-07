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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Alexander Sörloth ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tecrübeli golcünün yeni takımını İtalyan gazeteci açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 15:14 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 15:30
Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe'de başkanlık seçimlerinin ardından yeni yönetim, hız kaybetmeden transfer hamlelerine odaklanacak.

Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oluyor

Sarı-lacivertli ekibin devre arasındaki transfer hamleleri, hücum hattında aksamalara neden olmuş ve ligin ikinci yarısında büyük tepki çekmişti.

Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oluyor

Bu doğrultuda başkan adayları, seçim çalışmalarını santrfor transferi üzerinden kurgulayarak taraftarın dikkatini çekmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oluyor

Seçilen başkanın kadroya katacağı yıldız isimler merak konusuyken Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Alexander Sörloth ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oluyor

Matteo Moretto'nun haberine göre Sörloth, Juventus'a "evet" dedi.

Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oluyor

Taraflar arasında sözleşme şartları konusunda anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oluyor

Serie A ekibinin yeni sezonda hücum kurgusunun merkezine Sörloth'u yerleştireceği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oluyor

Juventus ile Atletico Madrid arasında ise henüz bir anlaşma sağlanmadığı ve görüşmelerin yoğunlaşarak devam edeceği belirtildi.

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