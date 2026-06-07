Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor | CANLI

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı devam ediyor. Cumartesi günü yapılan açıklamalar ve ibra oylamalarının ardından genel kurul üyeleri, bugün başkanlık seçimi için sandığa gidiyor.

OTURUM BAŞKANI ŞEKİP MOSTUROĞLU

Genel kurulun ilk gününde başkanlık divanı seçimi gerçekleştirildi. Mevcut başkan Sadettin Saran ve başkan adaylarından hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi, başkanlık divanını yönetmesi için Şekip Mosturoğlu'nu aday gösterdi.

Yapılan oylama sonrasında Şekip Mosturoğlu, heyetiyle birlikte genel kurulu yönetti.

ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN İBRA EDİLDİ

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda Ali Koç ve Sadettin Saran dönemleri idari ve mali yönden ibra edildi.

Chobani Stadı'ndaki genel kurulda Şekip Mosturoğlu'nun Genel Kurul Başkanlık Divanı'na seçilmesinin ardından faaliyet ve denetim kurulu raporları okundu.

Eski başkan Ali Koç dönemini kapsayan 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 arasındaki faaliyet raporlarını eski yönetici Burak Kızılhan, Sadettin Saran dönemini kapsayan 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 arasındaki raporları ise kulüp genel sekreteri Orhan Demirel okudu.

Genel kurul üyeleri, iki dönemi de idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra etti.

AZİZ YILDIRIM VE HAKAN SAFİ YARIŞIYOR

Fenerbahçe Kulübü'nün başkanlığı için kongrede iki aday yarışacak.

Eski başkan Aziz Yıldırım ile başkan adayı Hakan Safi, Fenerbahçe Kulübü'nün 35. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi saat 10.00 itibarıyla başladı.

Chobani Stadı'nın yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasında gerçekleştirilen seçimde, 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı ile yönetim kurulunu belirleyecek genel kurulda üyeler, toplam 45 sandıkta oylarını verecek.

Genel kurul üyeleri başkan adaylarından Aziz Yıldırım için sarı, Hakan Safi için ise beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

Oy verme işlemi, saat 17.00'de son bulacak.

YÜKSEK KATILIM BEKLENİYOR

Seçimli olağanüstü genel kurulda yüksek katılım bekleniyor.

Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te 27 bin 489, 2025'te ise 24 bin 732 üye oy kullanmıştı.

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU

ASİL ÜYELER: Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif.

YEDEK ÜYELER: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit.

HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM KURULU

ASİL ÜYELER: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan.

YEDEK ÜYELER: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ.