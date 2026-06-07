Oğuz Çetin'den Aykut Kocaman açıklaması

Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde "futbol aklım" olarak tanıttığı Oğuz Çetin, bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'YE LİDER LAZIMDI"

Fenerbahçe'nin uzun süredir güçlü bir lidere ihtiyaç duyduğunu belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır Fenerbahçe'ye bir lider lazımdı. Bu lider de Aziz Yıldırım. Başkanlığa seçildi. Henüz görevimiz resmileşmedi. Bu Fenerbahçe için milattır. Birlik ve beraberlik içerisinde 1 yıl içinde şampiyon olmak için organize olacaktır. En kısa sürede bu organizasyon ortaya çıkacaktır"

AYKUT KOCAMAN SORUSUNA YANIT

Sarı lacivertli ekibin teknik direktörlüğüne Aykut Kocaman'ın getirileceği iddialarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Çetin, net bir açıklama yapmaktan kaçınırken şunları söyledi:

"Henüz görevimiz resmileşmedi. Fenerbahçe'ye hizmet etmeye her zaman hazırız. Bugün de o duygularla buradaydım. Bundan sonra da böyle olacak"