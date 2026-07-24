Spor yazarları Beşiktaş-Midtjylland maçını değerlendirdi
Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, Danimarkalı rakibi Midtjylland ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak deplasmandaki rövanş öncesi avantaj elde etti. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş-Midtjylland maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 08:56
SİNAN VARDAR-FARKLI OLABİLİRDİ
Beşiktaş, Midtjylland karşısında yeni sezona başladı.
Hem maddi açıdan Avrupa'dan gelecek gelir kulübe önemli bir katkı sağlayacak hem de transfer döneminde hedeflenen oyuncuları Avrupa Ligi faktörüyle ikna etmek çok daha kolay olacaktır.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, karşılaşmanın ilk 15 dakikasında çok net fırsatlar yakaladı.
Hücumda üretken bir görüntü sergilerken savunmada da zaman zaman boşluklar verdi.
Midtjylland bu açıkları değerlendirebilecek pozisyonlar bulsa da sonuca gidemedi. Ardından rakip takımın gördüğü kırmızı kartla birlikte maçın dengesi tamamen değişti.
Rakibin 10 kişi kalmasının ardından Midtjylland savunma bloğunu iyice geriye çekti. Kaptan da fazla bekletmeden sahneye çıktı ve klas bir vuruşla takımını öne geçirdi.
Golden sonra oyun adeta tek kaleye döndü. Beşiktaş çok net iki fırsatı daha değerlendiremedi.
Böyle maçlarda işi erken bitirmek gerekir. Midtjylland bu kadar geriye yaslanmışken ilk yarıda farkı artırıp karşılaşmayı büyük ölçüde koparmak gerekiyordu.
Sol bekten gelen ortada sağ bekin kafa golünü bulması da hücum organizasyonlarının ne kadar doğru çalışıldığını gösterdi. Salih Özcan'ın performansını da beğendim.
İkinci yarıya da baskılı başlayan Beşiktaş, ilk 60 dakika itibarıyla ikinci golü bulamadı. Oyun tamamen siyahbeyazlıların kontrolündeydi. Yaklaşık yüzde 80 topa sahip olma oranına ulaşıldı ve maç tek kale oynandı.
Ancak bu üstünlük uzun süre skora yansımadı.
Nübel'in kritik kurtarışı beraberlik golünü önledi. Karşılaşmanın başından itibaren güven veren bir performans ortaya koydu. Taraftar ise ilk düdükten son ana kadar takımını desteklemeyi sürdürdü.
Savunma hattına yapılacak takviye konusunda ise farklı düşünüyorum.
Emirhan'ın o bölgeyi rahatlıkla toparlayabilecek bir oyuncu olduğunu gösterdiğini düşünüyorum.
Geçen sezon 19 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Agbadou'nun bugün ilk 11'de kendine yer bulamaması, kulübün transfer politikası hakkında önemli fikirler veriyor. İlhan Fakılı'nın da kumaşı iyi.
Potansiyeli yüksek ve doğru gelişimle önemli katkı verebilir.
Vincenzo Italiano ise uzun zamandır Beşiktaş kulübesinde özlenen bir teknik adam profili çizdi.
Maçı yaşayan, oyunu doğru okuyan, değişiklikleri zamanında yapan ve takımına hakim bir görüntü verdi. Bu enerji saha kenarına da yansıdı.
Son olarak futbol aklı konusunda Önder Özen'e ayrı bir parantez açmak gerekiyor.
Şu ana kadar transfer planlaması ve kurulan düzen olumlu sinyaller veriyor. Bundan sonraki süreçte de futbol yapılanmasının Önder Özen ile Vincenzo Italiano uyumunda ilerlemesi, Beşiktaş adına en doğru yol olacaktır.
MUSTAFA ÇULCU-BURGOS BAŞARILIYDI
Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın içinde Midtjylland şüphesiz en güçlü rakip. Beşiktaş oyuna çok iyi başladı. Hele ki 15'te rakip 10 kişi kalınca daha fazla etkili oldu.
Pozisyonlar buldu. Orkun'un öldürücü klas vuruşu ile öne geçti. Olaitan son vuruşlarda becerili olsaydı Beşiktaş daha ilk yarıda farkı yakalamıştı. Oh oyundan çıkana kadar istekliydi ve çok çalıştı. Salih Özcan ile iyi ikili oluşturuyorlar. İlhan takıma uyum sağlamış. Olaitan ve Cerny tam hazır değiller. Nübel ise kalede güven veriyor.
Avrupa kupalarına düzenli katılan oyun disiplini ve yüksek fizik kalitesi olan Midtjylland bir eksik kaldıktan sonra golcü Franculino'yu ilerde bırakarak topun arkasına geçip kalabalık savunmaya döndü Beşiktaş'a alan bırakmadı. Beşiktaş açık ara topa daha fazla sahip olan taraf olmasına rağmen tek gol atabildi. Disiplinli ve akıllı oyunla elenmeyecek bir takım da değil.
UEFA, Avrupa Ligi'nde bu turda oynanan 9 maçın 8'ine 2. kategori hakem atarken ateşli Türk seyircisini ve futbol iklimimizi bildiği için Şampiyonlar Ligi dahil üst kategorilerde ve Real Madrid- Barcelona finallerinde düdük çalmış 1. kategori hakem Burgos'u atadı.
Bugüne kadar Türk takımlarından Ağustos-2021 Konferans Ligi 3. tur 6 sarı kartlık Sivasspor-Batumi (1-1) ve Kasım 2025'te grupta 8 sarı, bir sarıdan kırmızı kartlık Fenerbahçe- Ferencvaroş (1-1) maçlarını yönetmiş.
Maçta ilk 10 dakikada Rıdvan ve Salih'e yapılan faullerde sarı yerine sözlü ikazı tercih etti. Diş hekimi olan Burgos 15'te ağrısız çekim yaptı.
VAR'a bırakmadan Djalo'ya yaptığı acımasızlık içeren sakatlayıcı ciddi faulde doğru saha kararıyla Etim'i tereddütsüz kırmızı kartla ihraç etti.
İlk yarıda 17 faul oldu. İlginçtir; 48'de Orkun'un faulünden sonra maç sonuna kadar hiç faul olmadı. Burgos başarılıydı.
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