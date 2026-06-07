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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama! "Sözümüz söz: Şampiyonluk"

Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama! "Sözümüz söz: Şampiyonluk"

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da sarı-lacivertlilerin 35'inci başkanı Aziz Yıldırım seçildi. İşte Yıldırım'ın ilk açıklamaları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 22:16 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 22:31
Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama! "Sözümüz söz: Şampiyonluk"

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sonucunda sarı-lacivertlilerin 35. başkanı olarak Aziz Yıldırım seçildi. 1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe başkanlığı görevini üstlenen Yıldırım, 8 yıl aranın ardından geri döndü. Aziz Yıldırım, başkan seçilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI

"KAZANAN FENERBAHÇE'DİR"

Aziz Yıldırım, "Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Camiamızda bir seçim yaptık, kazanan Fenerbahçe'dir. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren sayın Hakan Safi bey ve saydığımız tüm isimleri bir araya gelmeye davet ediyoruz. Onlar da güzel tezahüratlar yaptı.

İnşallah bu tezahüratları bu stadyumda hep birlikte yaparız ve şampiyon oluruz. Fenerbahçe'nin birlik olmaya ihtiyacı var. İçimizde ayrışarak Fenerbahçe'nin büyüklüğünü yok ediyoruz, buna izin vermeyeceğiz. Sözümüz söz: şampiyonluk. Gerekli takviyeler neyse, bu 15 gün içinde yapacağız."

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