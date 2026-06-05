Fenerbahçe'den Malang Sarr operasyonu! Aziz Yıldırım teklifini yaptı

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı lacivertlilerde başkan adayı Aziz Yıldırım, savunma hattı için birçok ismi gündemine alırken, listenin ilk sırasına Lens'in yıldızı Malang Sarr çıktı.