Fenerbahçe'den Malang Sarr operasyonu! Aziz Yıldırım teklifini yaptı
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Yıldırım ve ekibinin, Fransız stoper Malang Sarr için harekete geçtiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, deneyimli savunmacıya resmi teklif yaptığı ve transfer görüşmelerini başlattığı belirtildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 06:50
Efsane ismin Fransız stopere; yıllık ücret, imza parası ve bonuslarla birlikte yaklaşık 10 milyon Eurol'uk bir teklifte bulunduğu belirtildi.
Aziz Yıldırım ve ekibi, 27 yaşındaki savunmacının kararını beklerken transferde ise yalnız değiller...
Suudi ekibi Al-Hilal de Malang Sarr'la ilgileniyor. Oyuncunun Avrupa'da kalma isteği, bu transferde Fenerbahçe cephesini güçlü kılan taraf.
Geride bıraktığımız sezonda Lens formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan ve 3 bin 465 dakika sahada kalan Sarr, 1 asistlik katkı sağladı.
Sarr, 2024'te Chelsea'den bedelsiz olarak transfer edildi. Lens ile olan opsiyonunu kullanmadı.
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