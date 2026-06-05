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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Malang Sarr operasyonu! Aziz Yıldırım teklifini yaptı

Fenerbahçe'den Malang Sarr operasyonu! Aziz Yıldırım teklifini yaptı

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Yıldırım ve ekibinin, Fransız stoper Malang Sarr için harekete geçtiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, deneyimli savunmacıya resmi teklif yaptığı ve transfer görüşmelerini başlattığı belirtildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'den Malang Sarr operasyonu! Aziz Yıldırım teklifini yaptı

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'den Malang Sarr operasyonu! Aziz Yıldırım teklifini yaptı

Sarı lacivertlilerde başkan adayı Aziz Yıldırım, savunma hattı için birçok ismi gündemine alırken, listenin ilk sırasına Lens'in yıldızı Malang Sarr çıktı.

Fenerbahçe'den Malang Sarr operasyonu! Aziz Yıldırım teklifini yaptı

Jhon Stones, Nathan Ake ve Calvin Bassey'de istediği sonuca ulaşamayan Yıldırım'ın Fransız ekibinden ayrılacak olan 27 yaşındaki savunmacı için paket teklif hazırladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Malang Sarr operasyonu! Aziz Yıldırım teklifini yaptı

Efsane ismin Fransız stopere; yıllık ücret, imza parası ve bonuslarla birlikte yaklaşık 10 milyon Eurol'uk bir teklifte bulunduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den Malang Sarr operasyonu! Aziz Yıldırım teklifini yaptı

Aziz Yıldırım ve ekibi, 27 yaşındaki savunmacının kararını beklerken transferde ise yalnız değiller...

Fenerbahçe'den Malang Sarr operasyonu! Aziz Yıldırım teklifini yaptı

Suudi ekibi Al-Hilal de Malang Sarr'la ilgileniyor. Oyuncunun Avrupa'da kalma isteği, bu transferde Fenerbahçe cephesini güçlü kılan taraf.

Fenerbahçe'den Malang Sarr operasyonu! Aziz Yıldırım teklifini yaptı

Geride bıraktığımız sezonda Lens formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan ve 3 bin 465 dakika sahada kalan Sarr, 1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'den Malang Sarr operasyonu! Aziz Yıldırım teklifini yaptı

Sarr, 2024'te Chelsea'den bedelsiz olarak transfer edildi. Lens ile olan opsiyonunu kullanmadı.

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