CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Rafael Leao şoku! Eski takım arkadaşı devreye girdi

Galatasaray'a Rafael Leao şoku! Eski takım arkadaşı devreye girdi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden Rafael Leao hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. İtalya'dan gelen haberlere göre yıldız futbolcunun eski takım arkadaşlarından Theo Hernandez, transfer sürecinde önemli bir rol üstlenerek oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 16:54
Galatasaray'a Rafael Leao şoku! Eski takım arkadaşı devreye girdi

Milan'da geleceği belirsizliğini koruyan Galatasaray'ın transfer listesindeki Rafael Leao hakkında İtalyan basınında dikkat çekici bir transfer iddiası gündeme geldi.

Galatasaray'a Rafael Leao şoku! Eski takım arkadaşı devreye girdi

Portekizli yıldızın takımdan ayrılma isteğini açıkça dile getirmesinin ardından eski takım arkadaşı Theo Hernandez'in harekete geçtiği öne sürüldü.

Galatasaray'a Rafael Leao şoku! Eski takım arkadaşı devreye girdi

La Gazetta dello Sport'tan Marco Pasott'nun haberine göre Theo Hernandez, Leao'yu Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olmaya ikna etmeye çalışıyor. Milan formasıyla yıllarca sol kanatta başarılı bir ortaklık kuran ikili, taraftarlar tarafından "Theao" olarak adlandırılmıştı.

Galatasaray'a Rafael Leao şoku! Eski takım arkadaşı devreye girdi

Leao, geçtiğimiz günlerde Portekiz Milli Takımı kampında yaptığı açıklamada yeni bir meydan okumaya ihtiyaç duyduğunu belirterek ayrılık sinyali verdi. Portekizli futbolcu, kariyerine Premier Lig veya La Liga'da devam etmeye daha sıcak baktığını ifade etti.

Galatasaray'a Rafael Leao şoku! Eski takım arkadaşı devreye girdi

"Premier Lig ya da La Liga benim yeteneklerimi daha iyi ortaya çıkarabilir" diyen yıldız oyuncu, Avrupa'nın üst düzey liglerinde mücadele etmeye devam etmek istediğini vurguladı.

Galatasaray'a Rafael Leao şoku! Eski takım arkadaşı devreye girdi

GALATASARAY'IN TEKLİFİ ŞİMDİLİK YETERLİ OLMADI

Haberde, Galatasaray'ın Leao'ya yıllık 10 milyon euro net maaş önerdiği ancak bu teklifin oyuncunun kararını değiştirmeye şimdilik yetmediği belirtildi. Portekizli futbolcunun önceliğinin Avrupa'nın büyük liglerinde kariyerine devam etmek olduğu ifade edildi.

Galatasaray'a Rafael Leao şoku! Eski takım arkadaşı devreye girdi

SIMONE INZAGHI FAKTÖRÜ

Theo Hernandez'in ayrıca Al Hilal Teknik Direktörü Simone Inzaghi ile birlikte oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Galatasaray'a Rafael Leao şoku! Eski takım arkadaşı devreye girdi

Şu an için resmi bir görüşmenin bulunmadığı belirtilirken, transfer döneminin ilerleyen haftalarında Avrupa'nın büyük kulüplerinden beklediği teklifleri alamaması halinde Leao'nun Türkiye ve Suudi Arabistan seçeneklerini değerlendirebileceği ifade edildi.

İŞTE O HABER:

Galatasaray'a Rafael Leao şoku! Eski takım arkadaşı devreye girdi

"Theao yeniden bir araya mı geliyor? Hernandez, eski dostu Rafa'yı Al-Hilal'e çağırıyor"

Galatasaray'a Rafael Leao şoku! Eski takım arkadaşı devreye girdi

"Portekizli oyuncu Milan'dan ayrılmak istiyor ve Theo da bu durumdan yararlanmak istiyor: Simone Inzaghi'yi de işin içine katarak onu ikna etme çalışmaları başladı"

Icardi için çarpıcı sözler: Kendisinin teklif götürmesi gerekir
Inter'den resmi açıklama geldi! F.Bahçe ve Hakan Çalhanoğlu...
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
Otokoç’a provokatif saldırı | Rahmi Koç detayı | Savcılık devrede... Hedef kim?
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mourinho'dan Buruk'un gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak
Kocaman'dan dikkat çeken açıklama! "Son derece rahatsızım"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter'den resmi açıklama geldi! F.Bahçe ve Hakan Çalhanoğlu... Inter'den resmi açıklama geldi! F.Bahçe ve Hakan Çalhanoğlu... 15:27
Sörloth'un yeni takımı açıklandı! Sörloth'un yeni takımı açıklandı! 15:14
Mourinho'dan Buruk'un gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak Mourinho'dan Buruk'un gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak 15:07
Beşiktaş'ta Ante Zizic ameliyat edilecek Beşiktaş'ta Ante Zizic ameliyat edilecek 14:17
Kocaman'dan dikkat çeken açıklama! "Son derece rahatsızım" Kocaman'dan dikkat çeken açıklama! "Son derece rahatsızım" 14:08
Özbek'ten F.Bahçe'ye gönderme! Özbek'ten F.Bahçe'ye gönderme! 13:46
Daha Eski
Perez'in seçim vaadi Osimhen! Perez'in seçim vaadi Osimhen! 13:14
Bulgaristan - Türkiye voleybol maçı bilgileri Bulgaristan - Türkiye voleybol maçı bilgileri 13:13
Beşiktaş'tan Pavlidis için teklif! Beşiktaş'tan Pavlidis için teklif! 12:23
Vincenzo Italiano kimdir? Hayatı ve kariyeri! Vincenzo Italiano kimdir? Hayatı ve kariyeri! 12:13
Anadolu Efes-F.Beko yarı final dördüncü maçında! Anadolu Efes-F.Beko yarı final dördüncü maçında! 11:35
Safi'den Çalhanoğlu sözleri! Transferi böyle açıkladı Safi'den Çalhanoğlu sözleri! Transferi böyle açıkladı 11:29