Galatasaray'a Rafael Leao şoku! Eski takım arkadaşı devreye girdi

Leao, geçtiğimiz günlerde Portekiz Milli Takımı kampında yaptığı açıklamada yeni bir meydan okumaya ihtiyaç duyduğunu belirterek ayrılık sinyali verdi. Portekizli futbolcu, kariyerine Premier Lig veya La Liga'da devam etmeye daha sıcak baktığını ifade etti.