Galatasaray'a Rafael Leao şoku! Eski takım arkadaşı devreye girdi
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden Rafael Leao hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. İtalya'dan gelen haberlere göre yıldız futbolcunun eski takım arkadaşlarından Theo Hernandez, transfer sürecinde önemli bir rol üstlenerek oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 16:54
Milan'da geleceği belirsizliğini koruyan Galatasaray'ın transfer listesindeki Rafael Leao hakkında İtalyan basınında dikkat çekici bir transfer iddiası gündeme geldi.
Portekizli yıldızın takımdan ayrılma isteğini açıkça dile getirmesinin ardından eski takım arkadaşı Theo Hernandez'in harekete geçtiği öne sürüldü.
La Gazetta dello Sport'tan Marco Pasott'nun haberine göre Theo Hernandez, Leao'yu Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olmaya ikna etmeye çalışıyor. Milan formasıyla yıllarca sol kanatta başarılı bir ortaklık kuran ikili, taraftarlar tarafından "Theao" olarak adlandırılmıştı.
Leao, geçtiğimiz günlerde Portekiz Milli Takımı kampında yaptığı açıklamada yeni bir meydan okumaya ihtiyaç duyduğunu belirterek ayrılık sinyali verdi. Portekizli futbolcu, kariyerine Premier Lig veya La Liga'da devam etmeye daha sıcak baktığını ifade etti.
"Premier Lig ya da La Liga benim yeteneklerimi daha iyi ortaya çıkarabilir" diyen yıldız oyuncu, Avrupa'nın üst düzey liglerinde mücadele etmeye devam etmek istediğini vurguladı.
Haberde, Galatasaray'ın Leao'ya yıllık 10 milyon euro net maaş önerdiği ancak bu teklifin oyuncunun kararını değiştirmeye şimdilik yetmediği belirtildi. Portekizli futbolcunun önceliğinin Avrupa'nın büyük liglerinde kariyerine devam etmek olduğu ifade edildi.
SIMONE INZAGHI FAKTÖRÜ
Theo Hernandez'in ayrıca Al Hilal Teknik Direktörü Simone Inzaghi ile birlikte oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.
Şu an için resmi bir görüşmenin bulunmadığı belirtilirken, transfer döneminin ilerleyen haftalarında Avrupa'nın büyük kulüplerinden beklediği teklifleri alamaması halinde Leao'nun Türkiye ve Suudi Arabistan seçeneklerini değerlendirebileceği ifade edildi.
İŞTE O HABER:
"Theao yeniden bir araya mı geliyor? Hernandez, eski dostu Rafa'yı Al-Hilal'e çağırıyor"
"Portekizli oyuncu Milan'dan ayrılmak istiyor ve Theo da bu durumdan yararlanmak istiyor: Simone Inzaghi'yi de işin içine katarak onu ikna etme çalışmaları başladı"