Inter'den resmi açıklama geldi! Fenerbahçe ve Hakan Çalhanoğlu...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile anlaştığını açıklamıştı. İtalyan ekibinin sportif direktörü Piero Ausilio, tecrübeli futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 15:27
Hakan Safi de kongre alanında Hakan Çalhanoğlu'nun transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Safi, "Hakan Çalhanoğlu son transferimiz. Onu da bitirdik. Seçimden sonra inşallah daha da yapacağız." ifadelerini kullandı.
Hakan Safi'nin Hakan Çalhanoğlu hamlesi sonrası Inter cephesinden açıklama geldi.
İtalyan ekibinin sportif direktörü Piero Ausilio, milli futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin konuştu.
"HAKAN'I TAKIMDA TUTMAK İSTİYORUZ"
Ausilio konuyla ilgili, "Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesi var ve onu kadromuzda tutmak istiyoruz. Fenerbahçe cephesinden gelen açıklamaların herhangi bir sonucu olacağına inanmıyorum." ifadelerini kullandı.
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