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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Inter'den resmi açıklama geldi! Fenerbahçe ve Hakan Çalhanoğlu...

Inter'den resmi açıklama geldi! Fenerbahçe ve Hakan Çalhanoğlu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile anlaştığını açıklamıştı. İtalyan ekibinin sportif direktörü Piero Ausilio, tecrübeli futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 15:27
Inter'den resmi açıklama geldi! Fenerbahçe ve Hakan Çalhanoğlu...

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, seçim öncesi anlaştığı isimleri duyurarak büyük ses getirdi.

Inter'den resmi açıklama geldi! Fenerbahçe ve Hakan Çalhanoğlu...

Safi'nin anlaştığı isimlerden biriyse Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu oldu.

Inter'den resmi açıklama geldi! Fenerbahçe ve Hakan Çalhanoğlu...

Transfer, Safi'nin seçim kampayasını yürüttüğü ve yıldız futbolcuyla özdeşleşen "Made in Romania" şarkısıya duyuruldu.

Inter'den resmi açıklama geldi! Fenerbahçe ve Hakan Çalhanoğlu...

Hakan Safi de kongre alanında Hakan Çalhanoğlu'nun transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Inter'den resmi açıklama geldi! Fenerbahçe ve Hakan Çalhanoğlu...

Safi, "Hakan Çalhanoğlu son transferimiz. Onu da bitirdik. Seçimden sonra inşallah daha da yapacağız." ifadelerini kullandı.

Inter'den resmi açıklama geldi! Fenerbahçe ve Hakan Çalhanoğlu...

Hakan Safi'nin Hakan Çalhanoğlu hamlesi sonrası Inter cephesinden açıklama geldi.

Inter'den resmi açıklama geldi! Fenerbahçe ve Hakan Çalhanoğlu...

İtalyan ekibinin sportif direktörü Piero Ausilio, milli futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin konuştu.

Inter'den resmi açıklama geldi! Fenerbahçe ve Hakan Çalhanoğlu...

"HAKAN'I TAKIMDA TUTMAK İSTİYORUZ"

Ausilio konuyla ilgili, "Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesi var ve onu kadromuzda tutmak istiyoruz. Fenerbahçe cephesinden gelen açıklamaların herhangi bir sonucu olacağına inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

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