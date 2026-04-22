Ziraat Türkiye Kupası
Kocaelispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Kocaelispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Teknik Direktör Selçuk İnan, maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 13:48
Kocaelispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmanda tedavilerine devam edilenJovanovic, Petkovic, Muharrem Cinan ve Balogh, antrenmanda yer almadı.

İdmandann önce basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, karşılaşmanın, Gençlerbirliği adına "final maçı niteliğinde" geçeceğini söyledi.

İnan, son maçlarda karşılaştıkları rakiplerin hepsinin zorlu olduğuna değinerek, "Ya şampiyonluğa oynayan takımlar ya UEFA Kupası'nı hedefleyen ya da küme düşmemeye oynayan takımlar oluyor. Biz her maçı kazanmak için ne olursa olsun sahada mücadele göstermek istiyoruz. Çok zor maç olacak." dedi.

Gençlerbirliği takımını analiz ettikten sonra bir kadro tercihi oluşturacaklarını aktaran İnan, "Dört maçımız kaldı. 4 maçta alabildiğimiz kadar puanlar almak istiyoruz. Şampiyonluğa oynayan takımları bir yerde tutarsak, belki de ligin en renkli takımı olduk. Konuşulan, sevilen, desteklenen ne derseniz deyin, taraftarıyla, camiasıyla bir takım olduk. Bu kadar uzun yıllardan sonra lige çıkmak ve bunu bu şekilde insanlara göstermek başlı başına bence çok önemli bir olaydı. Amacımız kazanabildiğimiz kadar puan kazanmak ve en azından bu sene göstermiş olduğumuz performansın üstüne çıkarak önümüzdeki yıllarda hedef yakalamak. Bunun için de çalışıp uğraşacağız." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, Gençlerbirliği'nin son 8 haftada yalnızca 1 gol atabilmesinin oyun planlarını etkileyip etkilemeyeceğini sorusunu İnan, "Gençlerbirliği özellikle ön tarafta çok önemli oyunculara sahip bir takım. Bazı periyotları düşük geçirmek bundan sonrası için de aynı şey olacağı anlamına gelmiyor. Onlara gol attırmamak için elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.

HAIDARA: "BÖYLE TAKIMLARA KARŞI OYNAMAK ZOR"

Yeşil-siyahlı ekibin savunma oyuncusu Massadio Haidara, son 3 maçta iyi futbol oynadıklarını ve bundan keyif aldıklarını söyledi.

Sezon sonuna kadar iyi performanslarını devam ettirmek istediklerini aktaran Haidara, "Zor maç olacağını düşünüyorum. Düşmemek için mücadele ediyorlar. Böyle takımlara karşı oynamak zor. Biz de matematiksel olarak her şeyi güvene almış değiliz. Bu maça iyi hazırlanarak 3 puan için çabalayacağız." diye konuştu.

