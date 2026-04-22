Ziraat Bankkart - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Efeler Ligi final serisinde Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta kozlarını paylaşmaya devam ediyor. İlk karşılaşmayı kazanan Ziraat Bankkart seride avantaj yakalarken, Galatasaray sahasında eşitliği sağlamak istiyor. “Efeler Ligi final serisi ne zaman?” ve “Galatasaray - Ziraat Bankkart maçı hangi kanalda?” soruları voleybolseverlerin gündeminde. Türkiye’nin en büyüğünün belirleneceği final serisinin takvimi, maç saatleri ve canlı yayın detayları yoğun şekilde araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 12:00
SMS Grup Efeler Ligi'nde dev final serisi başladı! Normal sezonu zirve yarışında tamamlayan Ziraat Bankkart ile sarı-kırmızılı ekip Galatasaray HDI Sigorta, Türkiye'nin en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor. Toplamda 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride heyecan dorukta. İlk maçı 3-1 kazanan Ziraat Bankkart seride 1-0 öne geçerken, seri şimdi İstanbul'a taşınıyor. Peki, Galatasaray - Ziraat Bankkart 2. maçı ne zaman? Final serisi maçları hangi kanalda? İşte voleybolda şampiyonluk rotası...

ZİRAAT BANKKART - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Bankkart - Galatasaray final maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak.

ZİRAAT BANKKART - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Efeler Ligi final heyecanı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

TRT Spor yayın akışı ve frekansı Devamını Oku BUNU DA OKU

ASpor CANLI YAYIN

Galatasaray'a gol makinesi!
Hakan'dan G.Saray'ı yıkan haber!
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Onursal Adıgüzel dahil 19 şüpheli tutuklandı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan sol beke flaş Grimaldo hamlesi!
Beşiktaş'tan İtalya'ya transfer çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Burnley - Manchester City maçı bilgileri Burnley - Manchester City maçı bilgileri 11:41
Merkezefendi ile Galatasaray erteleme maçı! Merkezefendi ile Galatasaray erteleme maçı! 11:39
Muaythai branşında madalya hedefi! Muaythai branşında madalya hedefi! 11:32
Bournemouth - Leeds United maçı bilgileri Bournemouth - Leeds United maçı bilgileri 11:28
Beşiktaş'tan İtalya'ya transfer çıkarması! Beşiktaş'tan İtalya'ya transfer çıkarması! 11:24
A Milli Kadın Basketbol'un Dünya Kupası rakipleri! A Milli Kadın Basketbol'un Dünya Kupası rakipleri! 11:20
Daha Eski
ATV İZLE | G.Saray-Natura Dünyası G.Birliği ATV İZLE | G.Saray-Natura Dünyası G.Birliği 11:13
Hidayet Türkoğlu'na FIBA Hall of Fame ödülü! Hidayet Türkoğlu'na FIBA Hall of Fame ödülü! 11:12
Kayserispor 15. kez yenildi! Kayserispor 15. kez yenildi! 10:59
Beşiktaş, El Bilal Toure'nin bonservisini alacak mı? Beşiktaş, El Bilal Toure'nin bonservisini alacak mı? 10:49
Sergen Yalçın, Solskjaer'in gerisinde kaldı! Sergen Yalçın, Solskjaer'in gerisinde kaldı! 10:47
Hakan'dan G.Saray'ı yıkan haber! Hakan'dan G.Saray'ı yıkan haber! 10:38