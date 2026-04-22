Ziraat Bankkart - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SMS Grup Efeler Ligi'nde dev final serisi başladı! Normal sezonu zirve yarışında tamamlayan Ziraat Bankkart ile sarı-kırmızılı ekip Galatasaray HDI Sigorta, Türkiye'nin en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor. Toplamda 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride heyecan dorukta. İlk maçı 3-1 kazanan Ziraat Bankkart seride 1-0 öne geçerken, seri şimdi İstanbul'a taşınıyor. Peki, Galatasaray - Ziraat Bankkart 2. maçı ne zaman? Final serisi maçları hangi kanalda? İşte voleybolda şampiyonluk rotası...

ZİRAAT BANKKART - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Bankkart - Galatasaray final maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak.

ZİRAAT BANKKART - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Efeler Ligi final heyecanı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.