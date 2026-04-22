Beşiktaş'tan sol beke flaş Grimaldo hamlesi! Oyuncu ikna edildi

Skysport'un haberine göre yeni sezonda bir sol bek transferi için düğmeye basan Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen İspanyol yıldız Alejandro Grimaldo ile prensip anlaşamsına vardı.

Haberde oyuncu ile her konuda anlaşan siyah-beyazlıların, Leverkusen kulübünü ikna etmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca oyuncuya anlatılan sportif proje ve takımdaki rol nedeniyle Grimaldo'nun da Beşiktaş'a transfer olmaya ikna olduğu aktarıldı.

Ancak Bayer Leverkusen'in takımdaki en önemli oyuncuların başında gelen Grimaldo'yu kolay kolay bırakmak istemediği belirtildi. 2027'de sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki futbolcu için Alman kulübünün 20 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu iddia edildi.

