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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Aykut Kocaman'dan dikkat çeken açıklama! "Son derece rahatsızım"

Aykut Kocaman'dan dikkat çeken açıklama! "Son derece rahatsızım"

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen başkanlık seçimleri için oy kullanmaya gelen Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulübün gündemine ve hakkında öne sürülen iddialara dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 14:08 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 14:23
Aykut Kocaman'dan dikkat çeken açıklama! "Son derece rahatsızım"

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde oy kullanmak üzere alana gelen Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde teknik direktörlük görevine getirileceği iddiaları ile gündeme gelen Kocaman'ın ifadeleri şu şekildeydi...

"CİDDİ BİR KUTUPLAŞMA OLDU"

"Fenerbahçe için hayırlı olmasını diliyorum. İyi sonuçlara doğru ön hazırlık olmasını diliyorum. Umuyorum güzel bir seçim olur. Her iki adayın da vaatleri var. Üst kimlik olan Fenerbahçelilik. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe'ye hizmet edecek. Son zamanlarda ciddi bir kutuplaşma oldu. Bittiği andan itibaren herkes aynı çatı altında mücadele ediyor. Bunu unutmamak lazım..."

"F.BAHÇE'NİN SON DÖNEMİNDEKİ EN ÖNEMLİ SORUN..."

"Geçen sene hemen hemen buralarda aynı konuşmayı yapmıştık. Aynı şeyleri söylemiştik. Bu bir başkanlık seçimi. Başkanlar ve yönetimler, kulüplerdeki en önemli organlardır. Onların kararları ve davranışları, teknik direktör ve futbolcuların önünü açıyor ve kapatıyor. Her transfer döneminde yeni oyunculardan bahsediliyor. Her sene oyuncu geliyor ama verimsizlik ortamında tırnak içinde söyleyeceğim, 'çöp' haline geliyor. Fenerbahçe'nin son dönemindeki en önemli sorunu, diğer branşlar için aynı şeyleri söyleyemem ama, futbolu yönetenlerin verimliliği arttıramama sorunu oldu. Umarım bu kez elverişli olur. "

"SON DERECE RAHATSIZIM"

"Özne ben değilim burada. İki başkan adayı özne. Doğru çaba göstereceklerine inanıyorum. Son 7-8 senede hiçbir şeyle uğraşmama rağmen ve hiç kimseyle temasım olmamasına rağmen bu ayrışmaya dahil oldum. Bundan son derece rahatsızım."

AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI HAKKINDA

("Aziz Yıldırım'ın sizin hakkınızdaki sözleri için ne söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt olarak)

"Bu konuya dair söyleyecek bir şeyim yok."

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