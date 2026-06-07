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Haberler Beşiktaş Beşiktaş GAİN'de Ante Zizic ameliyat edilecek

Beşiktaş GAİN'de Ante Zizic ameliyat edilecek

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nda Hırvat pivot Ante Zizic, sakatlığı nedeniyle ameliyat edilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 14:18
Beşiktaş GAİN'de Ante Zizic ameliyat edilecek

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Beşiktaş GAİN takımımızın 4 Haziran Perşembe günü Bahçeşehir Koleji'yle oynadığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçının 4. periyodunda sakatlanarak karşılaşmayı yarıda bırakan Ante Zizic'in, yapılan kontroller sonrasında sol omuz bölgesinde AC eklem yaralanması tespit edilmiş olup değerlendirmeler neticesinde oyuncumuzun cerrahi müdahale ile tedavisine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Tedavisine başlanan Zizic'in operasyonunun, 8 Haziran'da gerçekleştirileceği de belirtildi.

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