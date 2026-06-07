CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray camiası, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Başkan Dursun Özbek'in ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermeli açıklamaları gündem oldu. İşte o ifadeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 13:46
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray camiası, Galatasaray Lisesi'nin pilav gününde bir araya geldi. Galatasaray Lisesi'ndeki etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camianın kenetlenmeye dünden daha fazla ihtiyacı olduğunu belirtti. Özbek'in Fenerbahçe'ye göndermeli açıklamaları dikkat çekti.

"BUGÜNLERDE GÖRÜYORUZ"

"Pilav günü, bizi bir araya getiren, buluşmamızı sağlayan Galatasaray'ın önemli günlerinden biri. Eğitim kurumlarımızla, vakıflarımızla, spor kulübümüzle ve derneklerimizle büyük bir aileyiz. Oluşturduğumuz organizasyon kıskanılmayı hak ediyor. Bize emanet olan bu camianın dünden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacı var. Bugün ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik ruhunun bizi çekemeyen rakiplerimizde nasıl etki oluşturduğunu bugünlerde gözlemliyoruz. Galatasaray Kulübü Başkanı olarak, bu camianın bir ferdi olarak rica ediyorum, her zamankinden daha fazla kenetlenelim."

Icardi için çarpıcı sözler: Kendisinin teklif götürmesi gerekir
Safi'den Çalhanoğlu sözleri! Transferi böyle açıkladı
DİĞER
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A maç günü!
Otokoç’a provokatif saldırı | Rahmi Koç detayı… Hedef kim?
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bizim Çocuklar Dünya Kupası'na hazır!
Beşiktaş'tan Pavlidis için teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Perez'in seçim vaadi Osimhen! Perez'in seçim vaadi Osimhen! 13:14
Bulgaristan - Türkiye voleybol maçı bilgileri Bulgaristan - Türkiye voleybol maçı bilgileri 13:13
Beşiktaş'tan Pavlidis için teklif! Beşiktaş'tan Pavlidis için teklif! 12:23
Vincenzo Italiano kimdir? Hayatı ve kariyeri! Vincenzo Italiano kimdir? Hayatı ve kariyeri! 12:13
Anadolu Efes-F.Beko yarı final dördüncü maçında! Anadolu Efes-F.Beko yarı final dördüncü maçında! 11:35
Safi'den Çalhanoğlu sözleri! Transferi böyle açıkladı Safi'den Çalhanoğlu sözleri! Transferi böyle açıkladı 11:29
Daha Eski
Göztepe'de Lis için anlaşma sağlandı Göztepe'de Lis için anlaşma sağlandı 11:17
G.Saray hücumuna gençlik aşısı! G.Saray hücumuna gençlik aşısı! 11:04
F.Bahçe yeni başkanını seçiyor | CANLI F.Bahçe yeni başkanını seçiyor | CANLI 09:58
Hakan'dan flaş hareket! Transferle ilgili sorulan soruya... Hakan'dan flaş hareket! Transferle ilgili sorulan soruya... 09:27
İsmail Yüksek'ten maç sonu dikkat çeken eleştiri! İsmail Yüksek'ten maç sonu dikkat çeken eleştiri! 03:41
"Kazandığımız için mutluyuz ama..." "Kazandığımız için mutluyuz ama..." 03:41