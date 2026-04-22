Türkiye Kupası Haberler Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının VAR görevlendirmeleri belli oldu

Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının VAR görevlendirmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının VAR görevlendirmeleri belli oldu. İşte detaylar...

Giriş: 22 Nisan 2026, Çarşamba 12:16

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray-Gençlerbirliği müsabakasının VAR'ı Eren Özyemişçioğlu oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray ile Gençlerbirliği bu akşam karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta saat 20.30'da oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Kerem Ersoy üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Eren Özyemişçioğlu oturacak. Özyemişçioğlu'na, AVAR olarak Mehmet Salih Mazlum eşlik edecek.



Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının VAR görevlendirmeleri belli oldu
