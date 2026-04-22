Zaniolo dünya devine gidiyor! İşte bonservis bedeli
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Serie A ekibinin İtalyan futbolcunun bonservisini alarak dünya devine satabileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 13:26
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yapılacak transferlerin yanı sıra çok sayıda isimle de yollar ayrılacak.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi takımdan ayrılması beklenen isimlerin başındaysa Nicolo Zaniolo geliyor.
Sezon başında Udinese'ye kiralanan yıldız futbolcu, İtalyan ekibinde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti.
Çizme basını, 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
UDINESE ZANIOLO'NUN BONSERVİSİNİ İSTİYOR
Calciomercato kaynaklı haberde; Udinese, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini 10 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan almaya hazırlanıyor.
İKİ KATINA MILAN'A SATACAK
İtalyan ekibinin, 10 milyon Euro karşılığında alacağı Zaniolo'yu oyuncuyla ilgilenen Milan'a 20 milyon Euro karşılığında satacağı öne sürüldü.
Nicolo Zaniolo, bu sezon Udinese formasıyla çıktığı 31 maçta 6 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden İtalyan futbolcunun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.
