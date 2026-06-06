Vincenzo Montella'dan Kenan Yıldız hakkında müjdeli haber!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak. Milli takımımızda Teknik Direktör Vincenzo Montella, mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"Dünya Kupası öncesi herkesi oynatmak ve eşit sürleri vermek istiyoruz. Kenan Yıldız koşmaya başladı. Ferdi Kadıoğlu için ise risk almak istemedim. Futbolcular çok keyif alıyor, ben de milli araları sabırsızlıkla bekliyorum. Bir an önce gelmelerini bekliyorum. Bu birliği korumamız gerekiyor. Yeni futbolcular da katmamız gerekiyor."