CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella'dan Kenan Yıldız hakkında müjdeli haber!

Vincenzo Montella'dan Kenan Yıldız hakkında müjdeli haber!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak. Milli takımımızda Teknik Direktör Vincenzo Montella, mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 00:11 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 00:16
Vincenzo Montella'dan Kenan Yıldız hakkında müjdeli haber!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak. Milli takımımızda Teknik Direktör Vincenzo Montella, mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"Dünya Kupası öncesi herkesi oynatmak ve eşit sürleri vermek istiyoruz. Kenan Yıldız koşmaya başladı. Ferdi Kadıoğlu için ise risk almak istemedim. Futbolcular çok keyif alıyor, ben de milli araları sabırsızlıkla bekliyorum. Bir an önce gelmelerini bekliyorum. Bu birliği korumamız gerekiyor. Yeni futbolcular da katmamız gerekiyor."

Barcelona'ya Osimhen'in transferi önerildi!
Milli takımımızın ilk 11'i belli oldu!
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
Başkan Erdoğan Kerkük Valisi Ağa’yı kabul etti: Başkan Erdoğan’dan Kerkük mesajı: Türkiye’nin desteği sürecek
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aziz Yıldırım: Şampiyon olmak için geliyorum!
Hakan Safi: Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyo bozarım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella'dan milli yıldız hakkında müjdeli haber! Montella'dan milli yıldız hakkında müjdeli haber! 00:11
Filenin Sultanları İtalya'ya mağlup Filenin Sultanları İtalya'ya mağlup 23:52
Beşiktaş o tarihte topbaşı yapacak Beşiktaş o tarihte topbaşı yapacak 22:47
Bahçeşehir Koleji seride 2-1 öne geçti! Bahçeşehir Koleji seride 2-1 öne geçti! 22:46
Monaco'da pole pozisyonu Antonelli'nin! Monaco'da pole pozisyonu Antonelli'nin! 19:50
Fransa Açık'ta şampiyon Andreeva! Fransa Açık'ta şampiyon Andreeva! 19:48
Daha Eski
Milli takımımızın ilk 11'i belli oldu! Milli takımımızın ilk 11'i belli oldu! 19:22
Aziz Yıldırım: Şampiyon olmak için geliyorum! Aziz Yıldırım: Şampiyon olmak için geliyorum! 17:57
Fatih Tekke'nin kameramanla güldüren diyaloğu Fatih Tekke'nin kameramanla güldüren diyaloğu 17:49
Hakan Safi: Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyo bozarım! Hakan Safi: Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyo bozarım! 17:09
Maldini'den F.Bahçe için dev operasyon! Maldini'den F.Bahçe için dev operasyon! 17:05
F.Bahçe Greenwood'u bekliyor! Alacağı ücret belli oldu F.Bahçe Greenwood'u bekliyor! Alacağı ücret belli oldu 16:40