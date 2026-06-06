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Haberler Fenerbahçe Hakan Safi'den bir bomba daha: Hakan Çalhanoğlu!

Hakan Safi'den bir bomba daha: Hakan Çalhanoğlu!

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, İtalyan devi Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı. Safi, sosyal medyadaki seçim hesabından transfer paylaşımı da yaptı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 02:05 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 02:20
Hakan Safi'den bir bomba daha: Hakan Çalhanoğlu!

Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi transferleri bir bir açıklayan Hakan Safi'den bir bomba daha geldi.

Daha önce Mason Greenwood, Merih Demiral gibi isimlerle prensip anlaşmasına varan Safi, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'yla 3+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

X HESABINDAN PAYLAŞIM YAPILDI

Hakan Safi'nin X'teki seçim hesabından yapılan paylaşımda Fenerbahçe logosuyla birlikte Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de şampiyonluk sonrası kutlamalarda seçtiği "Made in Romania" şarkısı yer aldı.

INTER'DE FARK YARATTI

Inter'de geçtiğimiz sezonda 30 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

İşte Hakan Safi'nin seçim hesabından yapılan Hakan Çalhanoğlu' paylaşımı:

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