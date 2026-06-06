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Haberler Motor Sporları Formula 1 Monaco Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin!

Formula 1 Monaco Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 19:50
Formula 1 Monaco Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin!

Monaco'nun 3,3 kilometrelik Monte Carlo Pisti'nde yarın gerçekleştirilecek Monaco Grand Prix'sinin sıralama turları yapıldı.

Mercedes'in 19 yaşındaki İtalyan pilotu Antonelli, 1 dakika 12.051'lik derecesiyle Çin, Japonya ve Miami'nin ardından Monaco'da üst üste dördüncü pole pozisyonunu elde etti.

Antonelli'nin 0.043 saniye gerisindeki Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, 0.228 saniye farkla Ferrari takımından Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton üçüncü sırayı aldı.

Monaco Grand Prix'sine 7 Haziran Pazar TSİ 16.00'da start verilecek.

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