Yunus Akgün'den Venezuela ağlarına harika gol! Millilerimiz öne geçti

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ikinci ve son hazırlık maçında Miami'de Venezuela ile karşılaştı.
Venezuela Milli Takımı, Gleiker Mendoza'nın 13. dakikada attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti. Mücadelenin 44. dakikasında A Milli Futbol Takımımız maça dengeyi getirdi. Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda direkten dönen topu kaleye gönderen Barış Alper Yılmaz, Milli Takımımızın golünü kaydeden isim oldu.
İkinci yarının 54. dakikasında Yunus Akgün'ün attığı harika golle A Milli Futbol Takımımız, 1-0 geri düştüğü mücadelede 2-1 öne geçti.
İŞTE O GOLLER: