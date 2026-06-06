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A Milli Futbol Takımımız Venezuela karşısında galip!

2026 FIFA Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında A Milli Futbol Takımımız, ABD'de Venezuela ile karşı karşıya geldi. Bizim Çocuklar 1-0 geri düştüğü mücadeleyi 2-1 kazandı. İşte maçın detayları...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 02:52 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 03:02
A Milli Futbol Takımımız Venezuela karşısında galip!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Venezuela'yı 1-0 geri düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 54. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Venezuela'nın tek golü ise 13. dakikada Gleiker Mendoza'dan geldi.

A Milli Futbol Takımımız, sıradaki maçında 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

ZEKİ ÇELİK İLK KEZ KAPTAN OLARAK SAHADA

A Milli Futbol Takımı'nda Zeki Çelik, Venezuela maçına kaptan olarak çıktı. Zeki, ay-yıldızlı ekipte ilk kez kaptanlık pazu bandını taktı.

Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ESKİ ANTRENÖRÜYLE BULUŞTU

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de forma giydiği dönemde birlikte çalıştığı Venezuela teknik ekibinde yer alan teknik direktör Oscar Ortega ile Inter Miami Stadyumu'nda karşılaştı ve bir süre sohbet etti.

Uruguaylı antrenör, 2011-2024 yıllarında Diego Simeone ile beraber Atletico Madrid'de görev yapmıştı.

TÜRK TARAFTARLAR MAÇA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Miami'de oynanan maçta Türk taraftarlar tribünde yerini aldı.

Tribünlerde çok sayıda Türk milli takım formalı taraftar yer aldı ve yaptıkları tezahüratlarla ay-yıldızlı ekibi destekledi.

MONTELLA'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kuzey Makedonya ile oynanan hazırlık maçının 11'inde 7 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam; Altay Bayındır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Oğuz Aydın, Yunus Akgün ve Can Uzun'un yerlerine; Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ı 11'de görevlendirdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU FORMA GİYDİ

A Milli Futbol Takımı'nda Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan bir antrenmanda sakatlanan Kerem Aktürkoğlu, Venezuela karşılaşmasının ikinci yarısında süre aldı. Yaşadığı sakatlık sonrasında bir süre takımdan ayrı kalan, daha sonra kademeli olarak antrenmanla katılan 27 yaşındaki hücum oyuncusu Venezuela karşılaşmasının 62'nci dakikasında Deniz Gül'ün yerine oyuna dahil oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Venezuela 13. dakikada öne geçti. Sol kanattan topla buluşan Mendoza ceza sahasına yaklaştı, açısını düzeltip ceza sahası dışından çektiği sert şutta, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

44. dakikada milli takım eşitliği yakaladı. Arda Güler sağ kanattan kazanılan kornerde topun başına geçti. Arda'nın doğrudan kaleye gönderdiği topu savunma son anda önledi, boşta kalan topu Barış Alper Yılmaz ağlara yolladı: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

54. dakikada milli takım öne geçti. Arda Güler'in pasını kontrol eden Yunus, ceza sahası dışında önünde seken topu çok iyi bir şutla ağlara yolladı: 1-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve milli takım mücadeleyi 2-1 kazandı.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesinde oynadığı ilk hazırlık maçında da İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı 4-0 yenmişti.

Bu karşılaşmayla Miami'deki hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, özel uçakla Dünya Kupası için ana kamp merkezi olan Arizona'nın Mesa kasabasına geçecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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