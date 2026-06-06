Sane attı, Almanya hazırlık maçında ABD'yi devirdi!

Almanya, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında ABD'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

GALİBİYET GOLÜ SANE'DEN!

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Kai Havertz ve 57. dakikada Galatasaray'ın futbolcusu Leroy Sane kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 37. dakikada Antonee Robinson'dan geldi.

A Milli Futbol Takımımızın D Grubu'ndaki rakibi ABD, sıradaki maçında Dünya Kupası'nda Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Almanya da E Grubu'ndaki ilk maçında Curaçao ile karşılaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ