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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Sane attı, Almanya hazırlık maçında ABD'yi devirdi!

Sane attı, Almanya hazırlık maçında ABD'yi devirdi!

2026 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında A Milli Futbol Takımımızın rakibi ABD, Almanya'yı ağırladı. Konuk ekip mücadeleyi 2-1 kazandı. İşte maçın detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 23:35
Sane attı, Almanya hazırlık maçında ABD'yi devirdi!

Almanya, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında ABD'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

GALİBİYET GOLÜ SANE'DEN!

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Kai Havertz ve 57. dakikada Galatasaray'ın futbolcusu Leroy Sane kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 37. dakikada Antonee Robinson'dan geldi.

A Milli Futbol Takımımızın D Grubu'ndaki rakibi ABD, sıradaki maçında Dünya Kupası'nda Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Almanya da E Grubu'ndaki ilk maçında Curaçao ile karşılaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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