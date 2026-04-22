Zecorner Kayserispor, Gaziantep FK'ya yenilerek sezonun 15. mağlubiyetini aldı!

Süper Lig'de mücadele veren Zecorner Kayserispor'da kötü gidişat bir türlü engellenemiyor. Ligde oynadığı son müsabakada Gaziantep FK takımına mağlup olan sarı kırmızılılar, geride kalan 30 haftada 15 kez rakiplerine boyun eğdi. 30 maçta sadece 4 kez kazanan ve 11 kez berabere kalan Zecorner Kayserispor, 23 puana sahip. Ligde son 4 haftaya girilirken küme düşme hattında bulunan sarı-kırmızılı ekip, bu hafta sahasında oynayacağı Rizespor maçını kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralara doğru çıkmak istiyor.

Zecorner Kayserispor, ligde Galatasaray (2), Beşiktaş (2), Trabzonspor (2), Samsunspor (2), Fenerbahçe (2), Gaziantep FK (2), Başakşehir, Kocaelispor ve Kasımpaşa maçlarını kaybetti.