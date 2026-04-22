Ziraat Türkiye Kupası
CANLI | Burnley - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de nefes kesen şampiyonluk yarışında Manchester City için "final" niteliğinde bir maç daha geldi çattı! Pazar günü Arsenal'i 2-1 mağlup ederek dev bir adım atan Pep Guardiola'nın öğrencileri, Burnley karşısında galip gelmesi durumunda ligin yeni lideri olacak. Öte yandan, ligde kalma umutları pamuk ipliğine bağlı olan Burnley için bu maç "tamam mı devam mı" anlamına geliyor. Peki, Burnley - Manchester City maçı bugün saat kaçta? City maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve maç öncesi son durum...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 11:41 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 11:43
Burnley - Manchester City maçı canlı anlatım linki için tıklayabilirsiniz.

Premier Lig'de şampiyonluk ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren Burnley - Manchester City karşılaşması futbolseverlerin odağında. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Arsenal galibiyetinin ardından liderlik için sahaya çıkıyor. Burnley ise ligde kalma umutlarını sürdürmek adına kritik bir mücadele verecek. "Burnley - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek bu karşılaşma öncesi iki takımın son durumu ve muhtemel 11'ler merak konusu oluyor. Burnley - Manchester City maçı detayları FOTOMAÇ.com'da!

BURNLEY - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Turf Moor Stadyumu'nda oynanacak bu kritik karşılaşma bu akşam saat 22:00'de başlayacak.

BURNLEY - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig heyecanı beIN SPORTS 3 kanalında canlı yayınlanacak. Burnley-Manchester City FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

CITY LİDERLİK İÇİN SAHADA

Manchester City, bu maçı kazandığı takdirde Arsenal'i geride bırakarak zirveye yerleşecek. Son olarak Arsenal'i Rayan Cherki ve Erling Haaland'ın golleriyle 2-1 deviren City, çok formda.

HAALAND DURDURULAMIYOR

İki takım arasında Etihad'da oynanan ilk maçta Haaland iki golle yıldızlaşmış, City sahadan 5-1 galip ayrılmıştı. Norveçli yıldız bu gece de City'nin en büyük kozu.

BURNLEY İÇİN YOLUN SONU MU?

Ev sahibi ekip, bu akşam sahadan mağlubiyetle ayrılması durumunda matematiksel olarak küme düşebilir. Burnley için mucize, City için ise şampiyonluk maçı başlıyor.

