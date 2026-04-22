Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı CANLI, HD izle!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, RAMS Park'ta Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Yarı final bileti için sahaya çıkacak sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde avantaj elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise "Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Türkiye Kupası kapsamında oynanan karşılaşmanın ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. Maçı televizyon, tablet ve mobil cihazlardan takip etmek isteyen sporseverler canlı yayın bilgilerini sorguluyor. Galatasaray - Natura Dünyası Gençlerbirliği mücadelesi öncesi iki takımın son durumu ve muhtemel 11'ler de dikkatle takip ediliyor. Maçın yayın saati ve canlı izleme detayları futbol gündeminde öne çıkıyor.

GALATASARAY - NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek bu heyecan dolu maç bu akşam saat 20:30'da başlayacak.

ZTK GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? (ŞİFRESİZ İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayın haklarını elinde bulunduran Turkuvaz Medya Grubu, bu dev maçı şifresiz olarak ATV ekranlarında yayınlayacak.

atv FREKANS BİLGİLERİ

2026 atv frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

TEK MAÇ ELEME SİSTEMİ

Karşılaşma tek maç üzerinden oynandığı için 90 dakika sonunda beraberlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki uzatma devresine geçilecek. Eşitliğin devamı halinde ise yarı finale yükselecek takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

