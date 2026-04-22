Beşiktaş'tan İtalya'ya transfer çıkarması! Dev kulüpler onun peşinde

Yeni sezona rekabet seviyesi yüksek bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, orta saha transferine yöneldi.

Transferfeed'de yapılan habere göre; siyah-beyazlı ekip, İtalyan-Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Issa Doumbia için Venezia'ya 15 milyon Euro'luk resmi bir teklif yaptı.

İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken, oyuncu ve Beşiktaş yönetiminin kişisel şartlarda zaten anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

Öte yandan Inter, Milan, Roma, Benfica, Sporting Lizbon, Newcastle ve Everton da dahil olmak üzere birçok kulübün durumu yakından takip ettiği de haberde yer alan bilgiler arasında.

İtalya U21 milli takımında da forma giyen Doumbia, Temmuz 2024'te Albino Leffe'den 1 milyon Euro karşılığında Venezia'ya transfer olmuştu ve sözleşmesi 2029 yılına kadar geçerli.

Issa Doumbia, bu sezon Venezia forması ile tüm kulvarlarda 35 maça çıkıp 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

