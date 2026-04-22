Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Ole Gunnar Solskjaer'in gerisinde kaldı!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bekleneni veremiyor. 1.89 puan ortalamasıyla görevden alınan Ole Gunnar Solskjaer'in yerine "kurtarıcı" olarak getirilen efsane teknik direktör, 1.79'luk puan ortalamasıyla daha da düşük bir performans sergiledi. Siyah-beyazlı camia, takımın gidişatından endişeli.

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 16 puan gerisine düşen Beşiktaş, şampiyonluk yarışından tamamen koptu. Samsunspor deplasmanında ortaya konan yetersiz futbol ile Teknik Direktör Sergen Yalçın tartışılmaya başlandı. Taraftarları ve yönetimi harekete geçirdi. Sergen Yalçın'ın gelecek sezon da teknik direktörlük koltuğunda oturup oturmayacağı konuşuluyor. Türkiye Kupası'nda ilerlemek son umut olarak görülüyor ancak takımın formu bu konuda da tedirginlik yaratıyor.

DERBİLERDEN 2 PUAN

Solskjaer'in yerine "kurtarıcı" olarak göreve gelen efsane teknik direktör, Süper Lig'de 1.79'luk puan ortalamasına sahip. Norveçli çalıştırıcının 1.89'luk ortalamayla görevden alındığı düşünüldüğünde, Sergen Yalçın'ın durumu daha da endişe verici hale geliyor.

Derbi performansları karşılaştırıldığında tablo daha da net görülüyor. Sergen Yalçın bu sezon derbilerde sadece 2 beraberlik (Galatasaray 1-1, Trabzonspor 3-3) alabilirken, Solskjaer döneminde taraftarlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor karşısında zafer sevinci yaşamıştı. Bu veriler, Beşiktaş camiasında teknik direktörün geleceğine dair ciddi tartışmaları beraberinde getiriyor.