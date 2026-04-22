Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan transferde Noa Lang bombası!

Beşiktaş'tan transferde Noa Lang bombası!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Galatasaray’ın bonservisini almayı düşünmediği Noa Lang için harekete geçti. Yönetim, Napoli’yle masaya oturacak. İşte haberin tüm detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 06:50
Beşiktaş'tan transferde Noa Lang bombası!

Yaz transfer döneminde kanatlarını komple değiştirme kararı alan Beşiktaş, çalışmalarına başladı. Siyah- beyazlıların bu bölgeye düşündüğü ilk isim ise; devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve sergilediği performansla takdir kazanan Noa Lang olarak belirtiliyor

Sarı-kırmızılıların bonservisini almayı düşünmediği Hollandalı oyuncu için düğmeye basan Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki günlerde Napoli'yle masaya oturacak ve satın alma opsiyonuyla kiralama teklif edilecek.

BAŞKAN SERDAL ADALI ÇOK İSTİYOR

Lang'ın menajeriyle İstanbul'da bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ön bilgi aldı ve bu görüşmeden sonra Napoli'yle masaya oturma kararı verdi. Siyah-beyazlılarda hedef; kulüp altyapısında futbola başlayan Hollandalı yıldızı yuvasına geri döndürmek.

Kara Kartal, daha önce Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve sarı- kırmızılıların bonservisini almadığı Milot Rashica'yı kadrosuna katmıştı. Serdal Adalı'nın Noa Lang'a siyah-beyazlı formayı giydirmeyi çok istediği öğrenildi.

2009'DA ALTYAPIDA OYNADI

Noa Lang, 2009 yaz döneminde Beşiktaş altyapısında geldi ve 2010'da Feyenoord altyapısına geri döndü.

Ertan Torunoğulları: Eğer G.Saray kabul ederse derbide...
F.Bahçe o yıldız ile ön protokol imzaladı!
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
CANLI | Trump ABD-İran ateşkesini uzattı: Hürmüz'de abluka sürecek
Fenerbahçe çeyrek finalde elendi!
Konyaspor-Fenerbahçe maçında penaltı kararı!
İsmail Yüksek'ten flaş sözler: Rezillik! İsmail Yüksek'ten flaş sözler: Rezillik! 01:38
Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi! Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi! 01:37
Aras Kargo Balkan Kupası'nda! Aras Kargo Balkan Kupası'nda! 01:37
Göztepe'de ceza sıkıntısı! Göztepe'de ceza sıkıntısı! 01:37
Yapay zeka açıkladı! İşte şampiyonluk oranları Yapay zeka açıkladı! İşte şampiyonluk oranları 01:37
İsmail Yüksek'ten flaş sözler: Rezillik! İsmail Yüksek'ten flaş sözler: Rezillik! 01:37
Daha Eski
Fenerbahçe çeyrek finalde elendi! Fenerbahçe çeyrek finalde elendi! 01:35
Ertan Torunoğulları: Eğer G.Saray kabul ederse derbide... Ertan Torunoğulları: Eğer G.Saray kabul ederse derbide... 01:35
Tedesco'dan flaş Asensio açıklaması! Tedesco'dan flaş Asensio açıklaması! 01:35
Konyaspor-Fenerbahçe maçında penaltı kararı! Konyaspor-Fenerbahçe maçında penaltı kararı! 01:35
F.Bahçe'de iki oyuncu maç sonu tartıştı! F.Bahçe'de iki oyuncu maç sonu tartıştı! 01:35
Rıza Kayaalp tarihe geçti! Rıza Kayaalp tarihe geçti! 01:35