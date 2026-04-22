Beşiktaş'tan transferde Noa Lang bombası!

Yaz transfer döneminde kanatlarını komple değiştirme kararı alan Beşiktaş, çalışmalarına başladı. Siyah- beyazlıların bu bölgeye düşündüğü ilk isim ise; devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve sergilediği performansla takdir kazanan Noa Lang olarak belirtiliyor

Sarı-kırmızılıların bonservisini almayı düşünmediği Hollandalı oyuncu için düğmeye basan Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki günlerde Napoli'yle masaya oturacak ve satın alma opsiyonuyla kiralama teklif edilecek.

BAŞKAN SERDAL ADALI ÇOK İSTİYOR

Lang'ın menajeriyle İstanbul'da bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ön bilgi aldı ve bu görüşmeden sonra Napoli'yle masaya oturma kararı verdi. Siyah-beyazlılarda hedef; kulüp altyapısında futbola başlayan Hollandalı yıldızı yuvasına geri döndürmek.

Kara Kartal, daha önce Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve sarı- kırmızılıların bonservisini almadığı Milot Rashica'yı kadrosuna katmıştı. Serdal Adalı'nın Noa Lang'a siyah-beyazlı formayı giydirmeyi çok istediği öğrenildi.

2009'DA ALTYAPIDA OYNADI

Noa Lang, 2009 yaz döneminde Beşiktaş altyapısında geldi ve 2010'da Feyenoord altyapısına geri döndü.