Beşiktaş CANLI İZLE | Beşiktaş GAİN - JL Bourg maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI İZLE | Beşiktaş GAİN - JL Bourg maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş taraftarı şampiyonluk için salona koşuyor! 13 sezonluk kupa hasretini dindirmek isteyen Siyah-beyazlılar, EuroCup final serisinin ilk maçında Fransız ekibi JL Bourg ile kozlarını paylaşıyor. Elemelerden buralara kadar büyük bir inançla gelen Beşiktaş GAİN, evindeki bu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda dev bir avantaj yakalamak istiyor. Peki, Beşiktaş - JL Bourg maçı bugün saat kaçta başlayacak? Final maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte dev maça dair yayın bilgileri ve son gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 09:04
BKT EuroCup final serisinde Beşiktaş GAİN ile JL Bourg karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip, 13 sezonluk kupa hasretine son vermek için sahasında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Büyük bir inançla finale yükselen Beşiktaş, taraftarı önünde kazanarak seride avantaj yakalamayı hedefliyor. Basketbolseverler "Beşiktaş - JL Bourg maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. EuroCup final serisinin ilk maçı öncesi yayın bilgileri ve takımların son durumu merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ GAİN - JL BOURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde (Akatlar) iğne atsan yere düşmeyecek bir atmosferde oynanacak karşılaşma bu akşam saat 21:00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın Avrupa zirvesindeki bu tarihi mücadelesi şifresiz olarak TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GAİN - JL BOURG MAÇI CANLI İZLE

13 SEZON SONRA İLK KUPA HEYECANI

Siyah-beyazlılar, bu kupayı kazanması durumunda 2011-2012 sezonundaki EuroChallenge zaferinin ardından Avrupa'daki ikinci kupasını müzesine koyacak. Dusan Alimpijevic'in öğrencileri, İstanbul'daki ilk maçı kazanarak Fransa'daki rövanş öncesi psikolojik üstünlüğü ele geçirmeyi hedefliyor.

YİĞİT ARSLAN: EMEKLERİN KARŞILIĞINI ALACAĞIMIZ BİR FİNAL SERİSİ OYNAYACAĞIZ

Siyah-beyazlılarda takım kaptanı Yiğit Arslan, kritik mücadele öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Final serisinin anahtarının savunma ve enerji olacağını vurgulayan Yiğit Arslan, "Açıkçası rakibi yıldırmak için savunmada 40 dakikaya yayacağımız enerji, rakibin özgüvenini elinden almak için yapacağımız o baskı, seyirciyle birlikte olup vereceğimiz o mücadele bence en büyük anahtar olur" dedi.

Serinin hem fiziksel hem de mental açıdan üst düzey geçeceğini belirten kaptan, "Gayet güzel, ciddi, heyecanlı, sonuçta verilen emeklerin karşılığını alacağımız bir final serisi oynayacağız. Umarım çalıştıklarımızın karşılığını alacağız" ifadelerini kullandı.

