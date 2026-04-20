Yapay zeka açıkladı! İşte Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları
Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluk yarışı devam ediyor. Euro Club Index'de Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takımı ve takımların sezonu bitireceği puanlar tahmin edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor haberleri
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 15:44
15. Natura Dünyası Gençlerbirliği
Şu an puanı: 25
Tahmini sezon sonu puanı: 29
14. Hesap.com Antalyaspor
Şu an puanı: 28
Tahmini sezon sonu puanı: 33
13. Kasımpaşa
Şu an puanı: 31
Tahmini sezon sonu puanı: 35
12. Corendon Alanyaspor
Şu an puanı: 33
Tahmini sezon sonu puanı: 39
11. Gaziantep FK
Şu an puanı: 34
Tahmini sezon sonu puanı: 40
10. TÜMOSAN Konyaspor
Şu an puanı: 37
Tahmini sezon sonu puanı: 41
9. Kocaelispor
Şu an puanı: 36
Tahmini sezon sonu puanı: 42
8. Çaykur Rizespor
Şu an puanı: 37
Tahmini sezon sonu puanı: 43
7. Samsunspor
Şu an puanı: 42
Tahmini sezon sonu puanı: 47
6. Göztepe
Şu an puanı: 48
Tahmini sezon sonu puanı: 54
5. RAMS Başakşehir
Şu an puanı: 48
Tahmini sezon sonu puanı: 54
4. Beşiktaş
Şu an puanı: 55
Tahmini sezon sonu puanı: 63
3. Trabzonspor
Şu an puanı: 65
Tahmini sezon sonu puanı: 72
Şampiyonluk ihtimali: %2.7'den %0.3'e düştü.
2. Fenerbahçe
Şu an puanı: 67
Tahmini sezon sonu puanı: 75
Şampiyonluk ihtimali: %12.1'den %7.1'e düştü.
1. Galatasaray
Şu an puanı: 71
Tahmini sezon sonu puanı: 80
Şampiyonluk ihtimali: %85.2'den %92.6'ya yükseldi.
