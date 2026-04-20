Ziraat Türkiye Kupası
Yapay zeka açıkladı! İşte Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları

Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluk yarışı devam ediyor. Euro Club Index'de Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takımı ve takımların sezonu bitireceği puanlar tahmin edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 15:44
18. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

Şu an puanı: 20
Tahmini sezon sonu puanı: 24

17. İkas Eyüpspor

Şu an puanı: 25
Tahmini sezon sonu puanı: 28

16. Zecorner Kayserispor

Şu an puanı: 23
Tahmini sezon sonu puanı: 29

15. Natura Dünyası Gençlerbirliği

Şu an puanı: 25
Tahmini sezon sonu puanı: 29

14. Hesap.com Antalyaspor

Şu an puanı: 28
Tahmini sezon sonu puanı: 33

13. Kasımpaşa

Şu an puanı: 31
Tahmini sezon sonu puanı: 35

12. Corendon Alanyaspor

Şu an puanı: 33
Tahmini sezon sonu puanı: 39

11. Gaziantep FK

Şu an puanı: 34
Tahmini sezon sonu puanı: 40

10. TÜMOSAN Konyaspor

Şu an puanı: 37
Tahmini sezon sonu puanı: 41

9. Kocaelispor

Şu an puanı: 36
Tahmini sezon sonu puanı: 42

8. Çaykur Rizespor

Şu an puanı: 37
Tahmini sezon sonu puanı: 43

7. Samsunspor

Şu an puanı: 42
Tahmini sezon sonu puanı: 47

6. Göztepe

Şu an puanı: 48
Tahmini sezon sonu puanı: 54

5. RAMS Başakşehir

Şu an puanı: 48
Tahmini sezon sonu puanı: 54

4. Beşiktaş

Şu an puanı: 55
Tahmini sezon sonu puanı: 63

3. Trabzonspor

Şu an puanı: 65
Tahmini sezon sonu puanı: 72

Şampiyonluk ihtimali: %2.7'den %0.3'e düştü.

2. Fenerbahçe

Şu an puanı: 67
Tahmini sezon sonu puanı: 75

Şampiyonluk ihtimali: %12.1'den %7.1'e düştü.

1. Galatasaray

Şu an puanı: 71
Tahmini sezon sonu puanı: 80

Şampiyonluk ihtimali: %85.2'den %92.6'ya yükseldi.

