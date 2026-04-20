Galatasaray'da Osimhen kararı! O maçta sahada olacak
Galatasaray'da Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi merak ediliyordu. Osimhen ile ilgili planlamalarını yapan sarı kırmızılı teknik heyet, 27 yaşındaki futbolcuyu o maçta sahaya sürme kararı aldı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 10:35
OSIMHEN PLANI HAZIR!
Öte yandan Aslan'da, Liverpool maçında sakatlanan Victor Osimhen'in durumu merak konusu olmaya devam ediyor.
Galatasaray'da, Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşması için Ankara'ya götürülen Victor Osimhen riske edilmemişti.
Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe derbisinde sahada olacak Osimhen'e, Natura Dünyası Gençlerbirliği ile kupada oynanacak maçta 15-20 dakika süre verilmesi planlanıyor.
Kolundaki kırık nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalan Nijeryalı forvet bir haftadır takımla antrenmanlara çıkıyor.
BU SEZON 29 MAÇTA FORMA GİYDİ!
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray'da toplam 29 karşılaşmada boy gösterdi.
Yıldız santrfor bu maçlarda 19 gol ve 7 asisitle oynadı.
