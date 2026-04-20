Ziraat Türkiye Kupası
Noa Lang'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu! Napoli kararı sürpriz buldu

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... (Son Dakika GS Haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 12:03 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2026 12:09
Galatasaray'ın Napoli'den ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı ekibin, sezon sonunda Hollandalı oyuncunun bonservisini alıp almayacağı merak konusuydu.

26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'daki geleceği hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Calcio Napoli 24'te yer alan habere göre; Galatasaray, Noa Lang'ın opsiyonu kullanmayacak ve oyuncu sezon bitiminde Napoli'ye geri dönecek.

Haberde yer alan diğer detaylarda; Galatasaray'ın Hollandalı oyuncunun bonservisini almaması; Napoli tarafında sürpriz bir karar olarak karşılandığı belirtiliyor.

Lang, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 14 maça çıkıp 2 gol 2 asistlik performans gösterdi.

