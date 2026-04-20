Ziraat Bankkart, Galatasaray finali 21 Nisan'da başlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası
Voleybol Efeler Ligi'nde şampiyonluk heyecanı başlıyor. Normal sezonu zirvede tamamlayan Ziraat Bankkart ile 37 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Galatasaray HDI Sigorta, 21 Nisan'da Ankara'da karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 11:24
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final etabı ilk maçında 21 Nisan'da Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta, başkent Ankara'da karşı karşıya gelecek.

Şampiyonun belirleneceği serideki ilk maç, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde normal sezonu zirvede tamamlayan, son 5 yılda 4 şampiyonluğu bulunan ve üçünü başantrenör Mustafa Kavaz yönetiminde kazanan Ziraat Bankkart, play-off 1-4 etabında Spor Toto'yu 2-0 eleyerek finale yükseldi.

Normal sezonu üçüncü bitiren başantrenörlüğünü İtalyan Andrea Gardini'nin yaptığı Galatasaray HDI Sigorta ise play-off 1-4 etabında Halkbank'ı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde üç galibiyete ulaşan takım Efeler Ligi'nde 2025-26 sezonunun şampiyonu olacak.

SON 5 ŞAMPİYONLUKTAN 4'Ü ZİRAAT BANKKART'IN

Başkentin kırmızı-beyazlı temsilcisi, ligdeki son 5 şampiyonluktan 4'ünü kazandı.

Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023 ve 2025 yılında şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Efeler Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan takımlar listesinde Galatasaray ve Arkas Spor ile 4'üncü sırada yer alan başkent ekibi, 5. şampiyonluk için mücadele edecek.

Eczacıbaşı, 12 şampiyonlukla Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutuyor. Eczacıbaşı'nı, Halkbank (10) ve Fenerbahçe (5) izliyor.

GALATASARAY'IN 37 YILLIK HASRETİ

Ligdeki 4'üncü şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, 37 yıllık hasretini bitirmek için ter dökecek.

Geçen sezon da başkentli rakibi karşısında şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılar, seriyi 3-0 kaybederek sezonu ikinci sırada tamamladı.

Voleybolda en üst ligin ilk sezonunda 1970-71'de şampiyonluğa uzanan sarı-kırmızılılar, 1986-87, 1987-88 ve 1988-89 sezonlarında üst üste 3 defa kupaya uzandı.

Ligde kazanılan şampiyonluklarla final ve play-off 3-4 serilerinin maç programı şöyle:

FİNAL MAÇLARI

21 Nisan:

19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

24 Nisan:

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)

27 Nisan:

19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

30 Nisan (Gerekirse):

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)

4 Mayıs (Gerekirse):

19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

PLAY-OFF 3-4

Play-off 3-4 etabında ise Halkbank ile Spor Toto mücadele edecek.

Seride iki galibiyete ulaşan ekibin sezonu 3'üncü tamamlayacağı etapta ilk karşılaşma, 22 Nisan Çarşamba günü TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.

PLAY-OFF 3-4 SERİSİNİN MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

22 Nisan:

19.00 Halkbank-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

25 Nisan:

14.00 Spor Toto-Halkbank (TVF Ziraat Bankkart)

28 Nisan (Gerekirse):

19.00 Halkbank-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

ŞAMPİYONLAR

Lig tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:

Sezon Şampiyon
1970-71 Galatasaray
1971-72 İETT
1972-73 İETT
1973-74 İETT
1974-75 Muhafızgücü
1975-76 Eczacıbaşı
1976-77 Boronkay
1977-78 Eczacıbaşı
1978-79 Eczacıbaşı
1979-80 Eczacıbaşı
1980-81 Eczacıbaşı
1981-82 Eczacıbaşı
1982-83 Eczacıbaşı
1983-84 Eczacıbaşı
1984-85 Eczacıbaşı
1985-86 Eczacıbaşı
1986-87 Galatasaray
1987-88 Galatasaray
1988-89 Galatasaray
1989-90 Eczacıbaşı
1990-91 Eczacıbaşı
1991-92 Halkbank
1992-93 Halkbank
1993-94 Halkbank
1994-95 Halkbank
1995-96 Halkbank
1996-97 NETAŞ
1997-98 NETAŞ
1998-99 NETAŞ
1999-00 Arçelik
2000-01 Arçelik
2001-02 Erdemir
2002-03 Arçelik
2003-04 Erdemir
2004-05 Erdemir
2005-06 Arkas Spor
2006-07 Arkas Spor
2007-08 Fenerbahçe
2008-09 İstanbul Büyükşehir Belediyespor
2009-10 Fenerbahçe
2010-11 Fenerbahçe
2011-12 Fenerbahçe
2012-13 Arkas Spor
2013-14 Halkbank
2014-15 Arkas Spor
2015-16 Halkbank
2016-17 Halkbank
2017-18 Halkbank
2018-19 Fenerbahçe
2019-20 Lig tamamlanamadı
2020-21 Ziraat Bankkart
2021-22 Ziraat Bankkart
2022-23 Ziraat Bankkart
2023-24 Halkbank
2024-25 Ziraat Bankkart

