Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank'tan Zehra Güneş konuştu!

VakıfBank, Sultanlar Ligi final serisinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-2'yle geçerek şampiyonluğa ulaştı. VakıfBank'ın takım kaptanı Zehra Güneş, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Ligde sezonu şampiyon olarak bitirdikleri için çok mutlu olduğunu dile getiren Zehra Güneş, "Zorlu ve çok uzun bir sezondu. Şampiyon olarak bitirdiğimiz için çok mutluyum. Fenerbahçe gibi çok iyi bir takıma karşı 5 maçlık seri oynamak bence rekabetin ve voleybol seyir zevkinin çok üstlerde yaşandığı günlerdi. Günün sonunda sezonu şampiyon olarak kapattığımız için çok mutluyum. Takımımız ve staffla gurur duyuyorum. Kolay bir şey yapmadığımızı düşünüyorum. 2-3 gün kupanın keyfini çıkardıktan sonra Şampiyonlar Ligi için hedeflerimize odaklanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

''TAKIM OYUNUN NASIL OLMASI GEREKTİĞİNİ GÖSTERDİĞİMİZ BİR SEZON OLDU''

Takım içindeki uyumun çok iyi olduğuna dikkat çeken milli voleybolcu, "Bence takım oyununun nasıl olması gerektiğini gösterdiğimiz bir sezon oldu. Yeni kurduğumuz bir takım, yeni isimler vardı. Adapte sürecimizin, uyumumuzun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bir gün birimiz aksadığında başka birisi devreye girerek o günü kurtarabiliyor. Bence voleybol da budur, takım oyunudur. Hepimiz birbirimize yardım ederek bütün olabilmeyi başardık. Günün sonunda bunu başaran takım şampiyon olduğu için çok mutluyum" dedi.

CEV Şampiyonlar Ligi Final Four'da şampiyonluk için mücadele edeceklerini belirten Zehra Güneş, "Tabii ki de hedeflerimizden birisi. Imoco dünyanın en iyi takımlarından biri. Şimdi bu kupanın keyfini çıkartıp sonra oraya odaklanmaya devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

''TARAFTAR BİZİM İTİCİ GÜCÜMÜZ''

Taraftarların oluşturduğu atmosferden övgüyle bahseden Zehra, "Çok kalabalıktı. Taraftar bizim itici gücümüz. Hepsine kalbimden sevgilerimi iletiyorum. Burada hepsiyle fotoğraf çekilmeye zaman olmuyor. Bütün sezon bizi desteklemeye gelen, enerjisini veren, alkışlarını esirgemeyen taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz" diyerek sözlerini noktaladı.