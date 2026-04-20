Ziraat Türkiye Kupası
Thunder Suns'ı 35 sayı farkla yenerek seride 1-0 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Oklahoma City Thunder, sahasında Phoenix Suns'ı 119-84 yenerek seride 1-0 öne geçti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 10:07
NBA'de son şampiyon Thunder, Batı Konferansı ilk tur birinci maçında Paycom Center'da ağırladığı Suns'ı 35 sayı farkla mağlup etti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 25, Jalen Williams 22 ve Chet Holmgren 16 sayı kaydetti.

Suns'ta ise Devin Booker 23, Dillon Brooks 18 ve Jalen Green 17 sayı attı.

CELTICS'TEN 76ERS'A 32 SAYI FARK

Boston Celtics, Doğu Konferansı ilk tur birinci maçında TD Garden'da konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 123-91 yendi.

Seride 1-0 öne geçen Celtics'te Jaylen Brown 26 ve Jayson Tatum 25 sayı üretti.

Tyrese Maxey'nin 21 ve Paul George'un 17 sayısı, 76ers'ın mağlubiyetini engelleyemedi. Milli basketbolcu Adem Bona ise ilk 5'te başlayıp yaklaşık 14 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 3 sayı, 3 ribauntla tamamladı.

Ayrıca Orlando Magic, Detroit Pistons'ı 112-101 ve San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers'ı 111-98 yenerek serilerinde 1-0 üstünlük yakaladı.

