Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları 21 Nisan'da başlayacak. Kupada çeyrek final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakiplerine üstünlük kuran taraflar, adını yarı finale yazdıracak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final programı şöyle:

YARIN:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

22 NİSAN ÇARŞAMBA:

20.30 Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği (RAMS Park)

23 NİSAN PERŞEMBE:

18.45 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.45 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)