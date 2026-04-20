Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı 21 Nisan'da başlıyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yer aldığı müsabakalar tek maç eleme usulüyle oynanacak. İşte detaylar...

Giriş: 20 Nisan 2026, Pazartesi 10:08

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları 21 Nisan'da başlayacak. Kupada çeyrek final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakiplerine üstünlük kuran taraflar, adını yarı finale yazdıracak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final programı şöyle:

YARIN:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

22 NİSAN ÇARŞAMBA:

20.30 Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği (RAMS Park)

23 NİSAN PERŞEMBE:

18.45 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.45 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)


Fenerbahçe'nin rakibi TÜMOSAN Konyaspor
Fenerbahçe'nin TÜMOSAN Konyaspor mesaisi başladı
Jackson Muleka'dan Ziraat Türkiye Kupası açıklaması! "Zor ama imkansız değil"
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakalarının tarihleri belli oldu!