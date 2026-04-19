Fenerbahçe'nin TÜMOSAN Konyaspor mesaisi başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 21 Nisan Salı günü TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Giriş: 19 Nisan 2026, Pazar 14:40

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını 20 Nisan Pazartesi günü yapacağı idmanla tamamlayacak.

