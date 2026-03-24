Ziraat Türkiye Kupası yarı final programında değişiklik!

TFF, Beşiktaş'ın stadyumunda 20 Mayıs tarihinde UEFA Avrupa Ligi Finali'nin oynanacak olması sebebiyle siyah-beyazlıların Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi durumunda maçını normalde açıklanan programdan daha erken bir tarihte oynayacağını resmi sosyal medya hesabından açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Ziraat Türkiye Kupası haberleri

Giriş: 24 Mart 2026, Salı 16:28 Güncelleme: 24 Mart 2026, Salı 16:39

TFF tarafından konuya dair yapılan açıklama şu şekilde:

"UEFA Avrupa Ligi Finali'ne bu sezon 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacaktır. Final müsabakası sebebiyle Beşiktaş Park Stadyumu'nun 10 Mayıs'tan sonra UEFA'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde, 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynayacağı yarı final müsabakası 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacaktır. Diğer yarı final müsabakası ise daha önce ilan edildiği gibi 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacaktır. Nihai programlar çeyrek final müsabakalarından sonra ilan edilecektir."

