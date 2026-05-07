Kupa hayati önemde

Trabzonspor'da sezonun son bölümünde tüm gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Bordo-mavililer, Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirmeyi garantilerken, Avrupa kupalarına hangi turdan başlayacağı Türkiye Kupası sonucuna göre netleşecek. Fırtına'nın kupayı kazanması halinde bordo-mavililer, Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak. Trabzonspor, Avrupa'da grup/lig aşamasına kalabilmek için yalnızca bir eleme turunda maça çıkacak.

ALIRSA AVANTAJI BÜYÜK

Fırtına, kupayı müzesine götürmesi durumunda Avrupa Ligi play-off turundaki ilk sınavına 20 Ağustos'ta çıkacak. Beşiktaş ise Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olacak. Süper Lig'i 5. bitiren takım ise Konferans Ligi 2. ön eleme turunda mücadele edecek. Bu tabloya göre Trabzonspor, hem daha az eleme oynayacak hem de yeni sezon hazırlıkları için yaklaşık 1 aylık süre kazanacak.

KONYA YA DA GENÇLER KAZANIRSA

Türkiye Kupası'nı Konyaspor ya da Gençlerbirliği'nin kazanması halinde ise Avrupa planlamasında farklı bir tablo ortaya çıkacak. Bu durumda kupayı kazanan takım Avrupa Ligi play-off turuna katılacak. Trabzonspor ise Avrupa Ligi'ne 2. ön elemede başlayacak. Beşiktaş ise Konferans Ligi 2. ön eleme turuna gidecek.

TEKKE AYNI HEYECAN PEŞİNDE

Fatih Tekke için Türkiye Kupası'nın ve Antalya'nın anlamı bambaşka. 2004'te Trabzonspor kaptanı olarak sahaya çıkan Tekke, Antalya'daki kupa finalinde G.Birliği'ne karşı kupayı kaldırmayı başarmıştı. Bu sezon Türkiye Kupası finalinin yeniden Antalya'da oynanacak olması, 2004'ü hatırlattı. Ama bu kez sahada değil kulübede yer alacak Tekke, Gençler'i bu kez yarı finalde elemeye çalışacak.