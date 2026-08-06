Kupa coşkusu Turkuvaz'da

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye ile buluşturuyor. Atv, A2 ve A Spor'dan yayınlanacak, 2026-2027 sezonunda eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarının tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, yarı final müsabakaları hariç tüm turların "tek maç eleme usulüne" göre oynanacak. Açıklamada 5. eleme turu maçlarında 15, 16, 17 Aralık ve 22, 23, 24 Aralık tarihlerinin birlikte kullanılabileceği, Avrupa'da mücadele eden ekiplerin durumlarına göre 15, 16 ve 17 Aralık tarihlerinin değerlendirilebileceği belirtildi.