Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İşte kura çekimi sonucu eşleşen takımlar... | Son dakika spor haberleri

Giriş: 11 Mart 2026, Çarşamba 14:02 Güncelleme: 11 Mart 2026, Çarşamba 14:56

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda lig aşaması tamamlandı. Dev turnuvada çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri, kulüp yetkililerinin katılımı ile 11 Mart 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu. Grup aşamasında oynanan kıran kırana mücadelelerin ardından son 8'e kalmayı başaran takımlar şu şekildeydi: Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği

KURA TORBALARI

Seri başı takımlar: Beşiktaş, Galatasaray, Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor

Seri başı olmayan takımlar: Fenerbahçe, Trabzonspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor

İŞTE EŞLEŞMELER

Çeyrek final

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe

Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği

Samsunspor-Trabzonspor

Yarı Final

Galatasaray/Natura Dünyası Gençlerbirliği-Samsunspor/Trabzonspor

Beşiktaş/Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor/Fenerbahçe

ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek final maçları 21-22-23 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak. Yarı final ise 12-13-14 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.

İŞTE KULÜP TEMSİLCİLERİNİN AÇIKLAMALARI

