A Spor'da dev kura

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, bugün saat 14.00'te İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılacak. Dev kura, A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Çeyrek final maçları 21-22-23 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak. Yarı final ise 12-13-14 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.



SAHA AVANTAJI



Ziraat Türkiye Kupası'nda kuraya seri başı katılacak takımlar maçlarını iç sahada oynayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlarda aynı grupta yer alıp birbiriyle karşılaşan takımlar çeyrek finalde eşleşemeyecek. Çeyrek finalde tur atlayan takımlar yarı finade de tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Ev sahibi kurayla belirlenecek.