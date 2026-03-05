Ziraat Türkiye Kupası'nda B Grubu'nda oynanan 4 karşılaşmanın ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Bu sonuçların ardından, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri de netleşti.

İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde seri başı takımlar ve 4 büyüklerin muhtemel rakipleri...

İŞTE KUPA TORBALARI

Seri başı takımlar:

- Beşiktaş

- Galatasaray

- Samsunspor

- Konyaspor

Seri başı olmayan takımlar:

- Fenerbahçe

- Trabzonspor

- Gençlerbirliği

- Alanyaspor

ÇEYREK FİNALDE MUHTEMEL EŞLEŞMELER

Galatasaray'ın çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri:

- Fenerbahçe

- Trabzonspor

- Gençlerbirliği

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri:

- Galatasaray

- Samsunspor

- Konyaspor

* Fenerbahçe, seri başı olmadığı için çeyrek final turunu deplasmanda oynayacak.

Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri:

- Trabzonspor

- Gençlerbirliği

- Alanyaspor

Trabzonspor'un çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri:

- Galatasaray

- Beşiktaş

- Samsunspor

- Konyaspor

* Trabzonspor, seri başı olmadığı için çeyrek final turunu deplasmanda oynayacak.

TEK MAÇ USULÜ OYNANACAK

Çeyrek final müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Seri başı takımlar çeyrek finaldeki maçlarını evlerinde oynayacak.

Eşleşmeler kura çekimiyle belirlenecek ve aynı grupta daha önce karşılaşan takımlar bu turda eşleşemeyecek.

MAÇ TAKVİMİ

Çeyrek finaller: 21-22-23 Nisan

Yarı finaller: 12-13-14 Mayıs

Final: 26 Mayıs (tarafsız sahada)

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı oynanacağı stat ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacak.