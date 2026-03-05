Anasayfa
Türkiye Kupası
Levent Şahin: Çok güzel bir müsabakaydı
05 Mart 2026, Perşembe 23:39
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Aliağa FK'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği teknik direktörü Şahin karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o sözler...
