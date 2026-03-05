Maç Sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda ırkçı saldırı! O taraftar tribünden çıkarıldı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Sipay Bodrum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında oynanan karşılaşmada Iğdır FK'da forma giyen Leandro Bacuna'ya ırkçı saldırıda bulunan bir taraftar tribünden çıkarıldı.

Giriş: 05 Mart 2026, Perşembe 23:08

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son hafta maçında Sipay Bodrum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK kozlarını paylaştı. Mücadele golsüz sona erdi ve iki ekipte kupaya veda etti.

Öte yandan, mücadelede futbola leke süren bir gelişme yaşandı.

Maçın 37. dakikasında tribünden bir taraftar Iğdır FK'lı Leandro Bacuna'ya ırkçı ifadeler kullandı.

Iğdır FK forması giyen Leandro Bacuna'nın kendisine ırkçı saldırıda bulunan şahsa sert tepki göstermesi sonrası maç durdu, güvenlik ekipleri devreye girerek saldırıyı gerçekleştiren taraftarları tribünden dışarı çıkardı.

Bacuna'ya yapılan bu saldırı sonrası iki takım oyuncuları da Curaçao'lu futbolcuya destek verdi.

İşte o anlar...

