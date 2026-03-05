Thorsten Fink: Bu galibiyeti hak ettik

Maç Sonuçları

05 Mart 2026, Perşembe 23:16
Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Samsunspor teknik direktörü Thorsten Fink karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o sözler...

