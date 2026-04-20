Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol FIBA'nın 2026 Hall of Fame listesine seçilen Hidayet Türkoğlu Berlin'de onurlandırılacak

FIBA'nın 2026 Hall of Fame listesine seçilen Hidayet Türkoğlu Berlin'de onurlandırılacak

FIBA tarafından 2026 Onur Listesi'ne (Hall of Fame) seçilerek tarihe geçen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 21 Nisan Salı günü düzenlenecek törenle onurlandırılacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 09:58
FIBA'nın 2026 Hall of Fame listesine seçilen Hidayet Türkoğlu Berlin'de onurlandırılacak

Dünya basketbolunun çatı kuruluşu FIBA tarafından Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilecek törenle Türkoğlu, Onur Listesi'ne giren ilk Türk sporcu olacak.

A Milli Basketbol Takımı, Anadolu Efes ve Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) geçen 20 yıllık kariyerine sayısız başarılar sığdıran, aktif kariyerini sonlandırdıktan sonra federasyon başkanı olarak 2016 yılından bu yana Türk basketboluna hizmet eden 47 yaşındaki Türkoğlu, aralık ayında 2026 yılının Onur Listesi'ne seçilmişti.

TÜRK BASKETBOLUNDA UNUTULMAZ MİRAS

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun milli takım formasıyla sergilediği istikrarlı performans, liderliği ve Türk basketboluna kazandırdığı miras, 2026 Onur Listesi'ne seçilmesiyle FIBA tarafından tescillendi.

Milli takım formasıyla 1994-2014 yıllarında 309 kez parkeye çıkan ve 3 bin 475 sayı kaydeden Türkoğlu, uzun yıllar A Erkek Milli Takımı'nın kaptanlığını üstlenerek Türk basketbolunun en önemli lider figürlerinden biri oldu.

2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan tarihi kadrolarda yer alan Türkoğlu, NBA'de ilk 5'de maça çıkan ilk, 10 bin sayı barajını geçen tek Türk oyuncu olmayı başardı.

15 yıllık NBA kariyerinde 6 takımın formasını giyen Türkoğlu, normal sezonda 997 (571'i ilk beş), play-off'larda ise 109 maça çıkarak "NBA'de en fazla maç oynayan Türk basketbolcu" ünvanını elinde tutan Türkoğlu, Orlando Magic formasıyla 2008'de en iyi gelişme gösteren oyuncu (MIP) seçildi.

FIBA ONUR LİSTESİ

Uluslararası basketbolun tarihini, gelişim sürecini ve oyuna yön veren isimleri kayıt altına alma hedefiyle hayata geçirilen FIBA Onur Listesi, basketbolun dünya genelinde yaygınlaşmasına ve farklı kıtalarda kök salmasına katkı sağlayan figürleri onurlandırmayı amaçlıyor.

Basketbolu yalnızca sportif başarılar üzerinden değil; etki, süreklilik ve tarihsel iz üzerinden değerlendiren FIBA Onur Listesi'ne, oyunu dönüştüren, ülkelerinde basketbolu sıçrama noktasına taşıyan ve kıtalar arası etki oluşturan figürler seçiliyor.

Kraftwerk Berlin'de gerçekleştirilecek törende ayrıca Dirk Nowitzki (Almanya), Sue Bird (ABD), Celine Dumerc (Fransa), Clarisse Machanguana (Mozambik), Wang Zhizhi (Çin) ve Ismenia Pauchard (Şili) oyuncu, Ludwik Mietta-Mikolajewicz (Polonya) ise antrenör olarak onurlandırılacak.

G.Saray'da Osimhen kararı!
"Topun koluna geldiği net ortada"
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
CANLI | ABD-İran müzakerelerinde ikinci tur: Tahran yönetiminin görüşmelere katılacağı iddia edildi
"Ne köy olur ne de kasaba"
G.Saray'dan tarihi karar! Uğurcan...
Berka Buse Özden'den açıklamalar! Berka Buse Özden'den açıklamalar! 10:48
Zehra Güneş'ten açıklamalar! Zehra Güneş'ten açıklamalar! 10:38
G.Saray'da Osimhen kararı! G.Saray'da Osimhen kararı! 10:35
Aliağa Petkimspor’dan üst üste galibiyet! Aliağa Petkimspor’dan üst üste galibiyet! 10:20
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final! Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final! 10:08
Thunder Suns'ı yenerek seride 1-0 öne geçti Thunder Suns'ı yenerek seride 1-0 öne geçti 10:06
Daha Eski
F.Bahçe'nin rakibi TÜMOSAN Konyaspor F.Bahçe'nin rakibi TÜMOSAN Konyaspor 10:02
RAMS Başakşehir'in hedefi! RAMS Başakşehir'in hedefi! 10:00
Hidayet Türkoğlu Berlin'de onurlandırılacak Hidayet Türkoğlu Berlin'de onurlandırılacak 09:58
Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor maçı bilgileri Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor maçı bilgileri 09:58
Ediz Gürel Avrupa Şampiyonası'nda! Ediz Gürel Avrupa Şampiyonası'nda! 09:51
Kadınlar Basketbol Dünya Kupası kura çekimi! Kadınlar Basketbol Dünya Kupası kura çekimi! 09:44